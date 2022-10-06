РФС отменил красную карточку футболиста «Локомотива» Ненахова в матче с «Уралом»

1 октября «Локомотив» проиграл на своем поле «Уралу» со счетом 2:4. Ненахов получил прямую красную карточку на 13-й минуте встречи. На 88-й минуте красную карточку получил полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин.

«Поступило письмо от “Локомотива” об отмене красной карточки Ненахова, мы направили его в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК), — сказал Григорьянц. — ЭСК дала заключение, что судья ошибочно удалил футболиста Ненахова. На основании решения ЭСК КДК отменил красную карточку Ненахова».

«Что касается Сунгатулина, футболист сам принимал участие [в заседании КДК], объяснил, как произошло. Приняли решение не применять дополнительную дисквалификацию к игроку. Он пропустит один матч», — добавил Григорьянц.