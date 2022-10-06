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15:01 (мск), источник: ТАСС

РФС отменил красную карточку футболиста «Локомотива» Ненахова в матче с «Уралом»

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку защитника московского «Локомотива» Максима Ненахова, полученную в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом». Об этом журналистам в четверг рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

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Источник: РИА "Новости"

1 октября «Локомотив» проиграл на своем поле «Уралу» со счетом 2:4. Ненахов получил прямую красную карточку на 13-й минуте встречи. На 88-й минуте красную карточку получил полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин.

«Поступило письмо от “Локомотива” об отмене красной карточки Ненахова, мы направили его в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК), — сказал Григорьянц. — ЭСК дала заключение, что судья ошибочно удалил футболиста Ненахова. На основании решения ЭСК КДК отменил красную карточку Ненахова».

«Что касается Сунгатулина, футболист сам принимал участие [в заседании КДК], объяснил, как произошло. Приняли решение не применять дополнительную дисквалификацию к игроку. Он пропустит один матч», — добавил Григорьянц.

«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков в 11 матчах. «Урал» с 7 очками располагается на предпоследней, 15-й позиции. В следующем туре железнодорожники на выезде сыграют с «Сочи» 8 октября, «Урал» днем ранее на своем поле примет подмосковные «Химки».

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