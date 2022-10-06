«Локомотив» реально рискует вылететь из РПЛ? Есть два прецедента
«Динамо» и «Рубин» показали, как не надо заканчивать сезон. Но есть и позитивный пример.
«Динамо» и «Рубин» показали, как не надо заканчивать сезон. Но есть и позитивный пример.
«Локомотив» сыплется. О том, что команда в кризисе, можно было сказать уже на старте чемпионата, но с тех пор ситуация не улучшилась. Девять очков в 11 матчах РПЛ — хуже в XXI веке «Локо» в сезон не вкатывался. Предыдущий антирекорд — 12 очков, так что переплюнуть нынешний крах будет ещё сложнее. Низкий темп набора очков подкрепляется положением в таблице: на данный момент «Локо» находится в зоне стыковых матчей (13-е место) и уступает по дополнительным показателям скромному «Факелу».
А может ли вообще «Локомотив» вылететь из РПЛ? Такое сложно представить: всё же это один из богатейших клубов лиги с далеко не самым слабым составом. На самом деле, за последние годы было как минимум три случая, когда топ-команды проваливали сезон, и в двух из них всё действительно закончилось плачевно.
Да, это тот самый сезон. Учитывая печальный исход, можно подумать, что «Динамо» начинало так же, как и «Локомотив». Но нет! После 11 туров у бело-голубых было 14 очков и 10-е место. «Динамо» чередовало ничьи с поражениями, изредка побеждая, и по такому графику должно было финишировать где-то над зоной стыков. Но что-то пошло не по плану.
В начале апреля, за девять туров до конца сезона, «Динамо» провалилось в бездну. Одно очко было добыто в матче с «Амкаром» (0:0), а остальные встречи команда проиграла с общим счётом 3:20. Среди соперников были и топы («Краснодар», ЦСКА, «Спартак», «Ростов» и «Зенит»), но остальные результаты это никак не оправдывает.
В итоге в последнем туре «Динамо» «сгорело» дома «Зениту» (0:3) и отправилось покорять ФНЛ. 15-е место, 25 очков в 30 матчах, разница забитых и пропущенных мячей — 25:47, всего пять побед и целых 15 поражений. Хуже оказалась только «Мордовия».
Более свежий случай. «Рубин» тоже начал прошлый сезон лучше, чем «Локомотив» — нынешний. Команда Леонида Слуцкого весной 2021-го заняла четвёртое место и попала в еврокубки. В новом сезоне она не блистала, но шла в середине таблицы: 15 очков и девятое место после 11 туров.
Всё изменила зима. На фоне известных событий из «Рубина» повалили легионеры, и состав сильно изменился. Начиная с середины марта, когда стало понятно, что казанцам нужно срочно добиваться результата, чтобы остаться в РПЛ, команда Слуцкого набрала четыре очка в 10 играх. Ничья со «Спартаком» и победа над «Арсеналом» — остальные встречи «Рубин» проиграл с общим счётом 5:24. Апогеем стал матч за выживание с «Уфой» в последнем туре, где казанцы при счёте 1:1 пропустили на 90-й минуте, а потом не реализовали пенальти за секунды до финального свистка.
Итог «Рубина»: 29 очков в 30 турах, восемь побед и 17 поражений, разница мячей — 34:56. А главное — 15-е место и прямой вылет в Первую лигу, который перед началом сезона было невозможно представить.
Разбавим негатив более позитивным примером. По началу сезона и итоговой таблице кажется, что сравнивать «Локомотив» и «Спартак» не совсем уместно. Красно-белые, хоть и не оправдали ожиданий после серебряных медалей с Доменико Тедеско, начали гораздо лучше — 17 очков в 11 турах и 10-е место.
На самом деле, случай красно-белых интересен другим. Риск провала появился ближе к концу сезона. После 26 туров «Спартак» находился всего в трёх очках от зоны стыковых матчей. Правда, в отличие от «Динамо», красно-белые взяли себя в руки и в четырёх оставшихся встречах набрали семь очков, в том числе сыграв вничью с «Зенитом».
Итог: «Спартак» занял позорное, но далёкое от вылета 10-е место. 38 очков в 30 турах, всего 10 побед и целых 12 поражений, разница мячей — 37:41. Зона стыков осталась в шести очках.
Конечно, в этом списке нет топ-клубов, поэтому сравнение было бы нерелевантным: всё же «Локо» с его составом должен рано или поздно воспрянуть и избежать вылета. Однако ровно с такими же показателями после 11 туров зачастую оказывались середняки и аутсайдеры. В XXI веке это случалось в 16 сезонах из 21.
Михаил Рождественский