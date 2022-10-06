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18:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» реально рискует вылететь из РПЛ? Есть два прецедента

«Динамо» и «Рубин» показали, как не надо заканчивать сезон. Но есть и позитивный пример.

Локомотив
Спартак
Динамо
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Источник: Чемпионат.com

«Локомотив» сыплется. О том, что команда в кризисе, можно было сказать уже на старте чемпионата, но с тех пор ситуация не улучшилась. Девять очков в 11 матчах РПЛ — хуже в XXI веке «Локо» в сезон не вкатывался. Предыдущий антирекорд — 12 очков, так что переплюнуть нынешний крах будет ещё сложнее. Низкий темп набора очков подкрепляется положением в таблице: на данный момент «Локо» находится в зоне стыковых матчей (13-е место) и уступает по дополнительным показателям скромному «Факелу».

А может ли вообще «Локомотив» вылететь из РПЛ? Такое сложно представить: всё же это один из богатейших клубов лиги с далеко не самым слабым составом. На самом деле, за последние годы было как минимум три случая, когда топ-команды проваливали сезон, и в двух из них всё действительно закончилось плачевно.

«Динамо» в сезоне-2015/2016. Начали лучше, но итог — исторический провал

Да, это тот самый сезон. Учитывая печальный исход, можно подумать, что «Динамо» начинало так же, как и «Локомотив». Но нет! После 11 туров у бело-голубых было 14 очков и 10-е место. «Динамо» чередовало ничьи с поражениями, изредка побеждая, и по такому графику должно было финишировать где-то над зоной стыков. Но что-то пошло не по плану.

В начале апреля, за девять туров до конца сезона, «Динамо» провалилось в бездну. Одно очко было добыто в матче с «Амкаром» (0:0), а остальные встречи команда проиграла с общим счётом 3:20. Среди соперников были и топы («Краснодар», ЦСКА, «Спартак», «Ростов» и «Зенит»), но остальные результаты это никак не оправдывает.

Защитник «Динамо» Дьяков в сезоне–2015/16 | Источник: Чемпионат.com

В итоге в последнем туре «Динамо» «сгорело» дома «Зениту» (0:3) и отправилось покорять ФНЛ. 15-е место, 25 очков в 30 матчах, разница забитых и пропущенных мячей — 25:47, всего пять побед и целых 15 поражений. Хуже оказалась только «Мордовия».

«Рубин» в сезоне-2021/2022. Посыпались после зимы и вылетели

Более свежий случай. «Рубин» тоже начал прошлый сезон лучше, чем «Локомотив» — нынешний. Команда Леонида Слуцкого весной 2021-го заняла четвёртое место и попала в еврокубки. В новом сезоне она не блистала, но шла в середине таблицы: 15 очков и девятое место после 11 туров.

Всё изменила зима. На фоне известных событий из «Рубина» повалили легионеры, и состав сильно изменился. Начиная с середины марта, когда стало понятно, что казанцам нужно срочно добиваться результата, чтобы остаться в РПЛ, команда Слуцкого набрала четыре очка в 10 играх. Ничья со «Спартаком» и победа над «Арсеналом» — остальные встречи «Рубин» проиграл с общим счётом 5:24. Апогеем стал матч за выживание с «Уфой» в последнем туре, где казанцы при счёте 1:1 пропустили на 90-й минуте, а потом не реализовали пенальти за секунды до финального свистка.

«Рубин» в прошлом сезоне | Источник: Чемпионат.com

Итог «Рубина»: 29 очков в 30 турах, восемь побед и 17 поражений, разница мячей — 34:56. А главное — 15-е место и прямой вылет в Первую лигу, который перед началом сезона было невозможно представить.

«Спартак» в сезоне-2021/2022. Оказались близки к позору в конце чемпионата

Разбавим негатив более позитивным примером. По началу сезона и итоговой таблице кажется, что сравнивать «Локомотив» и «Спартак» не совсем уместно. Красно-белые, хоть и не оправдали ожиданий после серебряных медалей с Доменико Тедеско, начали гораздо лучше — 17 очков в 11 турах и 10-е место.

На самом деле, случай красно-белых интересен другим. Риск провала появился ближе к концу сезона. После 26 туров «Спартак» находился всего в трёх очках от зоны стыковых матчей. Правда, в отличие от «Динамо», красно-белые взяли себя в руки и в четырёх оставшихся встречах набрали семь очков, в том числе сыграв вничью с «Зенитом».

«Спартак» в прошлом сезоне | Источник: Чемпионат.com

Итог: «Спартак» занял позорное, но далёкое от вылета 10-е место. 38 очков в 30 турах, всего 10 побед и целых 12 поражений, разница мячей — 37:41. Зона стыков осталась в шести очках.

А как вообще заканчивали команды, у которых было девять очков после 11 туров?

Конечно, в этом списке нет топ-клубов, поэтому сравнение было бы нерелевантным: всё же «Локо» с его составом должен рано или поздно воспрянуть и избежать вылета. Однако ровно с такими же показателями после 11 туров зачастую оказывались середняки и аутсайдеры. В XXI веке это случалось в 16 сезонах из 21.

  • Сезон-2001: «Черноморец». Итог: 23 очка, последнее место.
  • Сезон-2002: «Ростсельмаш». Итог: 31 очко, 11-е место.
  • Сезон-2003: «Торпедо-Металлург». Итог: 29 очков, 14-е место.
  • Сезон-2004: «Рубин». Итог: 33 очка, 10-е место.
  • Сезон-2005: «Алания» и «Терек». Итог: «Алания» набрала 20 очков, «Терек» — 23. Команды заняли два последних места.
  • Сезон-2006: «Торпедо». Итог: 22 очка, 15-е место.
  • Сезон-2007: «Луч-Энергия», «Амкар» и «Ростов». Итог: «Луч» набрал 32 очка и занял 14-е место. «Амкар» — 41 очко, восьмое место. «Ростов» — 18 очков, последнее место.
  • Сезон-2008: «Шинник». Итог: 22 очка, 15-е место.
  • Сезон-2010: «Амкар». Итог: 30 очков, 14-е место.
  • Переходный сезон-2011/2012: «Спартак-Нальчик». Итог после 30 туров: 24 очка и 15-е место. После 44 туров: 34 очка и последнее место.
  • Сезон-2012/2013: «Динамо» и «Ростов». Итог: «Динамо» набрало 48 очков и заняло седьмое место, «Ростов» — 29 очков, 13-е место.
  • Сезон-2013/2014: «Крылья Советов». Итог: 29 очков, 14-е место.
  • Сезон-2016/2017: «Урал» и «Арсенал». Итог: «Урал» набрал 30 очков и занял 11-е место, «Арсенал» — 28 очков, 14-е место.
  • Сезон-2017/2018: «Тосно». Итог: 24 очка, 15-е место.
  • Сезон-2019/2020: «Ахмат». Итог: 31 очко, 13-е место.
  • Сезон-2021/2022: «Урал», «Ростов» и «Уфа». Итог: «Урал» набрал 33 очка и занял 12-е место, «Ростов» — 38 очков, девятое место, «Уфа» — 30 очков, 14-е место.

Михаил Рождественский

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