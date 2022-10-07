20 игроков топ-клубов РПЛ, которые тоскуют на лавке. Кто-то из них уйдёт уже зимой

Как же много классных по меркам РПЛ игроков сидят в своих клубах на скамейке. В первую очередь речь о топах. Логичная тенденция: те, у кого много денег, скупают всех, кто теоретически может им помочь, а потом используют их в ничего не значащих встречах. В России — это Кубок страны. Теперь из-за увеличения числа матчей длинная скамейка просто необходима.

Как и всегда бывает, интересы клубов зачастую выше интересов конкретных футболистов. Впрочем, им глупо жаловаться. Они знали, на что шли, подписывая выгодные контракты. И понимали — никакой гарантии места в основе нет.

Мы собрали 20 игроков топ-клубов, которые точно недовольны происходящим с ними сейчас.

«Зенит» — 6 игроков

Нуралы Алип (22 года, стоимость — € 1,5 млн, контракт до декабря 2022 года).

Защитника точно не будет в клубе к весенней части сезона. Его аренда рассчитана до декабря, после парень обсудит с «Кайратом» своё будущее. Сам он говорил, что хотел бы продолжить выступления в России. Но вряд ли в «Зените», где он играет только в Кубке. Возвращаться в Казахстан у Нуралы точно нет никакого желания. Вероятно, на Алипа обратят внимание клубы из второй восьмёрки РПЛ. Всё же основной игрок сборной Казахстана, не считающийся легионером, — ценный лот. Так что «Уралу», «Торпедо» или «Химкам» можно приготовиться.

Арсен Адамов (22 года, стоимость — € 1,5 млн, контракт до лета 2026 года).

В «Урале» Арсен играл постоянно. Почти за год в «Зените» — только три полных матча, два из которых — в Кубке. В чемпионате — редкие выходы на замену, последний — в середине августа. У игрока был разговор с Семаком на этот счёт — в конце концов за него заплатили немаленькие деньги. Но тренер убедил Арсена, что сезон длинный, поэтому шанс стать основным ему представится. Однако в нынешней конфигурации защитной линии это почти невозможно. Так что вариантов у Адамова два: либо уходить в аренду, либо смотреть за играми со скамейки.

Данил Круговой (24 года, стоимость — € 3 млн, контракт до лета 2024 года).

Весной Круг набрал удивительную форму. Играл в каждом матче так, что Семаку даже пришлось искать новую позицию для Дугласа Сантоса. В итоге команда порой использовала схему с тремя центральными защитниками, чтобы Круговой выжигал фланг. Но наступило лето, а потом — новый сезон и переход на скамейку. «Зенит» играет в четыре защитника, и в этом сочетании россиянин лишний, ведь на фланге божит Дуглас. Семак говорит, что он должен больше работать, но скорее дело может кончиться арендой или трансфером. В его возрасте точно не до ожиданий.

Дмитрий Чистяков (28 лет, стоимость — € 4 млн, контракт до лета 2025 года).

Родригао вытеснил Чистякова на скамейку. Семак предпочитает в центре защиты бразильца с паре с Ловреном, поэтому россиянин остаётся в запасе. На него рассчитывают только в Кубке России, что вряд ли нравится защитнику. Хотя ещё в прошлом сезоне он играл так, что казалось — это футболист основы на несколько лет. Но конкуренция всё ломает. При этом сомневаюсь, что Дмитрий захочет всё резко поменять. Переход в «Зенит» — пик карьеры. Ничего лучше в России для себя он точно не найдёт.

Зелимхан Бакаев (26 лет, стоимость — € 5 млн, контракт до лета 2025 года).

Вряд ли Бакаев думал, что телепортируется с лавки «Спартака» на лавку «Зенита». Ожидания наверняка были выше. Однако вряд ли они оправданны, ведь парень должен был понимать, кто у него в конкурентах. Бразильцы, отказывающиеся терять игровой тонус, и набравший форму Мостовой. Поэтому Зелимхан периодически выходит на замену в чемпионате, иногда в основе на матчи Кубка. Конечно, это не предел его мечтаний. Но игрок сам выбрал такой путь.

Алексей Сутормин (28 лет, стоимость — € 3 млн, контракт до лета 2025 года).

В апреле Сутормин был важным игроком основы «Зенита». Караваев получил неприятное повреждение, поэтому Алексей стал главным правым защитником команды. А в прошлом году даже получил капитанскую повязку в сборной. Странно при таких условиях не продлить с ним контракт. Однако в новом сезоне — скамейка. Караваев вернулся в стартовый состав, и Алексей играет очень мало. На это уже пожаловался и агент футболиста. Так что не исключаем смену клуба зимой.

ЦСКА — 4 футболиста

Антон Заболотный (31 год, стоимость — € 1,8 млн, контракт до лета 2024 года).

Антон — не форвард системы Федотова. Ещё при Березуцком он периодически выходил в основе и даже забивал, но при новом тренере присел в запас. В лучшем случае теперь до получаса в некоторых матчах, в худшем — 3−5 минут. Впереди место забронировано Чаловым, которого из глубины поддерживают латиноамериканские легионеры. Удивительно, но даже Адольфо Гайч, вернувшийся из аренды, выходит чаще Заболотного. Так что у Федотова Антон стал лишь третьей опцией в атаке.

Бруно Фукс (23 года, стоимость — € 2,5 млн, контракт до лета 2025 года).

Не включить в этот список главного с точки зрения мемов защитника ЦСКА было бы преступлением. Не будем шутить, сколько Фукс пропустил из-за травм, однако повреждал он порой даже зубы. В новом сезоне Бруно вышел в трёх матчах Кубка — не так уж и плохо. А потом — новая травма. Пожалуй, пора отдохнуть.

Константин Кучаев (24 года, стоимость — € 3,5 млн, контракт до лета 2024 года).

Статус Кучаева в ЦСКА не совсем очевиден. С одной стороны, он нравится как игрок Федотову, с другой — только один полный матч с начала сезона. А с приходом новичков Константин стал игроком ротации. Пять пропущенных матчей с 21 августа — важный сигнал. А когда тренер выпускает Кучаева в основе, то в середине второго тайма неизменно сажает на лавку. Неприятный момент. До конца года клубом наверняка будет сформирована окончательная позиция по полузащитнику. В прошлом он уже уходил из ЦСКА в аренду и наверняка будет готов сделать это вновь.

Георгий Щенников (31 год, стоимость — € 1,2 млн, контракт до лета 2023 года).

Он так давно в ЦСКА, что невозможно поверить — Георгию только 31 год. При этом относительно часто он выходил в основе ещё весной 2021-го. В прошлом сезоне — ротация, в этом — пока один матч. Да, сказалась травма — Щенников только в начале сентября стал работать в общей группе. Но вряд ли у кого-то есть уверенность, что он заиграет в старте. Контракт скоро истечёт. Возможно, пришло время для каких-то изменений.

«Спартак» — 5 игроков

Николай Рассказов (24 года, стоимость — € 900 тысяч, контракт до лета 2023 года).

Видимо, уровень игрока Гильермо Абаскаль увидел ещё в матче за Суперкубок. Тогда он выпустил Николая на 15 минут, после чего больше месяца держал в запасе. В РПЛ в общей сложности он сыграл 15 минут. Плюс — полтора матча в Кубке. Конечно, Рассказов недоволен. Но радуется малому — например, увеличению числа матчей Кубка России. Единственная возможность выйти на поле у него именно там.

Павел Маслов (22 года, стоимость — € 1 млн, контракт до лета 2024 года).

На данный момент последним тренером, верившим в потенциал Маслова, был Тедеско. После — долгое лечение, и, наконец, возвращение в августе этого года. В РПЛ Маслов по-прежнему играет мало (набралось всего 30 минут), хотя в матчах на Кубок новый главный тренер ему доверяет — выпустил даже против «Зенита». Учитывая возраст и конкуренцию — ему, конечно, надо уходить. Вопрос лишь в заинтересованности в игроке других команд.

Мацей Рыбус (33 года, стоимость — € 1,2 млн, контракт до лета 2024 года).

Поляк здорово начал при Абаскале, но в начале сентября присел на скамейку. Катализатором стало поражение от «Ростова» (2:4), с того момента на его счету 0 матчей. Рано или поздно Рыбус вернётся в состав. Но пока не очевиден его дальнейший статус — игрок ротации или всё-таки основы.

Шамар Николсон (25 лет, стоимость — € 7 млн, контракт до лета 2026 года).

До последнего дня трансферного окна многие ожидали, что Шамар уедет куда-то в Турцию. В новом сезоне он почти не играл за «Спартак», его приглашали явно под другого тренера, поэтому будущее было неопределённым. Но с середины сентября статус начал меняться: выход в основе в матче с «Локо», а совсем недавно — с «Пари НН» (возможно, помогла дисквалификация Соброева). Похоже, Абаскаль всё-таки рассчитывает на нападающего. Вопрос лишь, как долго это продлится. При негативном сценарии зимой Шамару вновь придётся думать о новой команде.

Антон Зиньковский (26 лет, стоимость — € 3,5 млн, контракт до лета 2027 года).

В концепции Абаскаля Антон — игрок вторых таймов. Поэтому июль и август он провёл, выходя на замену. А первые недели сентября и вовсе пропустил из-за травмы. С того момента — 30 минут в матче с «Локо» и первый с середины июля матч в основе — с «Пари НН». Абаскаль говорит, что верит в парня. В течение октября станет понятно, в какой роли он его видит. Предпосылок к игре в стартовом составе пока не очень много.

«Локомотив» — 4 игрока

Даниил Куликов (24 года, стоимость — € 2,5 млн, контракт до лета 2023 года).

Вероятно, главная проблема Куликова — его возраст. Концепция «Локомотива» — давать играть молодым. А Даниилу уже 24. Пару лет назад его мощно развил Николич и сделал игроком основы. Теперь же Куликов наблюдает за происходящим на поле в основном со скамейки. А Циннбауэр предпочитает Карпукаса. Контракт Куликова скоро заканчивается, и вряд ли у нынешнего руководства будет большое желание его продлевать.

Марко Раконьяц (22 года, стоимость — € 1,5 млн, контракт до лета 2026 года).

Интересно, что черногорский нападающий прилетел в Москву ещё в конце прошлого сезона. Предполагались полноценная подготовка, знакомство с идеями тренера и место в основе. Но всё пошло чуть иначе. Сейчас Марко — третья опция для «Локо». Он уступает не только Изидору, но и даже Игнатьеву, который присоединился к команде по ходу сезона. А чтобы проиграть конкуренцию последнему, нужен особый талант. Похоже, Марко им обладает. 0 результативных действий с момента перехода тоже о чём-то говорят.

Константин Марадишвили (22 года, стоимость — € 3 млн, контракт до лета 2026 года).

Первые два месяца нового сезона для полузащитника — это постоянные выходы на замену. Причём порой ему давали целый тайм, а иногда — пять минут. И только один раз, в игре Кубка, выпустили в основе. Вряд ли такое отношение по душе игроку. За командой, которую так колбасит, наблюдать со стороны должно быть ещё труднее, чем с поля. Но в конце сентября отношение тренеров неожиданно изменилось — 90 минут с «Химками» в Кубке и 66 — в чемпионате с «Уралом». Правда, после матча с екатеринбуржцами о стартовом составе Марадишвили, видимо, может забыть.

Марк Мампасси (19 лет, стоимость — € 1,5 млн, контракт до декабря 2026 года).

Даже после травмы потенциально основного защитника Лукаса Фассона Мампасси играет редко. Тренерский штаб ищет альтернативы в лице Магкеева или Баринова в центре обороны. Всё дело в том, что Марк очень нестабилен и часто ошибается. Возможно, он даже ментально пока не готов к играм на уровне РПЛ. Так что зима — отличный повод задуматься об этом и уйти в менее сильную команду, где его косяки будут не так очевидны.

«Динамо» — 1 футболист

Даниил Лесовой (24 года, стоимость — € 4 млн, контракт до лета 2025 года).

Потенциально это мог быть сезон Лесового. В конце прошлого он набрал хорошую форму и постепенно подходил к статусу игрока основы. Но в новом — вновь проблемы. Отсутствие стабильности мешает очень талантливому парню полноценно раскрыться. А тут ещё и подвезли мощных конкурентов. Лесовому уже 24 — возможно, самое время сделать шаг назад за игровым временем.