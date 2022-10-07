ЭСК: Сухой ошибочно не засчитал гол «Крыльев» в ворота «Краснодара» и не удалил Кайо

ЭСК рассмотрела четыре спорных эпизода в игре по просьбе департамента судейства РФС и «Крыльев Советов». Эксперты подтвердили верность решений Сухого не показывать вторую желтую карточку Кайо на 51-й минуте и не назначать пенальти в ворота «Краснодара» на 54-й.

Однако в двух других моментах решения Сухого были признаны ошибочными. В моменте с голом в воротам «Краснодара» на 81-й минуте эксперты, впрочем, отметили, что записи с камер, имеющиеся в распоряжении VAR, не позволяли точно определить пересечение мяча линии ворот. ЭСК зафиксировала гол только с помощью записи с камеры безопасности стадиона, предоставленной «Крыльями Советов». Также эксперты считают, что Сухой на 87-й минуте должен был показать Кайо вторую желтую и удалить с поля за фол, совершенный в «безрассудной манере».