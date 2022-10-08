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10:55 (мск)

ЦСКА — «Динамо»: прогнозы и ставки

Одно из старейших московских дерби обещает получиться результативным, и, кажется, в нем есть явный фаворит.

ЦСКА
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Прогноз на матч

Самая интересная деталь в богатой истории встреч ЦСКА и «Динамо» заключается в том, что при значительно более ощутимых успехах армейцев бело-голубые для них исторически крайне неудобный соперник. Судите сами, за время проведения чемпионата России ЦСКА выиграл массу трофеев, шесть раз стал чемпионом и постоянно претендует на высокие места. «Динамо» не может похвастаться такими стабильными результатами и вообще один раз вылетало из РПЛ. Тем не менее, в очных встречах с 1992 года у «Динамо» 23 победы, а у ЦСКА — 19. 18 матчей завершились вничью.

Другое дело, что прямо сейчас ЦСКА проводит крепкий сезон, не считая сенсационного поражения от «Торпедо», и является, пожалуй, главным преследователем «Зенита», а «Динамо» после 3-го места в минувшем чемпионате падает вниз, опустившись после 11 туров уже на 8-ю строчку. ЦСКА играет дома, где победил во всех пяти матчах этого чемпионата, по всем предматчевым раскладам превосходит соперника и является явным фаворитом противостояния.

На что ставить

ЦСКА — «Динамо»

У ЦСКА в минувшем туре отдохнули главные затейники Карраскаль и Медина, в огне Федор Чалов, вернувший себе бомбардирское чутье, и единственный явный минус — травма Игоря Дивеева, но у армейцев богатый опыт решения подобных проблем, и Владимир Федотов с этим справится. У «Динамо» три поражения в чемпионате подряд после хорошего старта и туманные перспективы. Славише Йокановичу нужно решать проблемы во всех линиях. Федор Смолов после восттановления от травмы не похож на себя прежнего, утратил яркость после несостоявшегося перехода в «Челси» Арсен Захарян, а оборона так и не стала надежной, несмотря на появление новичков в защите и опорной зоне.

Судя по форме команд, несмотря на не самую лучшую историю очных встреч ЦСКА обязан брать в дерби максимум очков. С учетом преимущества армейской атаки над обороной бело-голубых вероятна победа с разницей более одного мяча, но с поправкой на историю не будем так рисковать. Оптимальным вариантом ставки выглядит П1 и тотал больше 2.5, ведь и «Динамо» сильно прежде всего своей атакой. БК Olimpbet дает на такой расклад очень хороший коэффициент 2.26, но решение за вами.

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Игорь Борунов

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