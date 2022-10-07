«Химки» проиграли «Уралу» и потерпели третье подряд поражение в РПЛ

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Алексей Каштанов (4-я минута) и Лазар Ранджелович (63). У проигравших отличился Илья Кухарчук (90+2).

«Урал» одержал вторую подряд победу в чемпионате России и поднялся на 12-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков. «Химки» потерпели третье поражение подряд и с 8 очками идут на предпоследней, 15-й строчке.