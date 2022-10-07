«Химки» проиграли «Уралу» и потерпели третье подряд поражение в РПЛ
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» победил подмосковные «Химки» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» победил подмосковные «Химки» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Алексей Каштанов (4-я минута) и Лазар Ранджелович (63). У проигравших отличился Илья Кухарчук (90+2).
«Урал» одержал вторую подряд победу в чемпионате России и поднялся на 12-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков. «Химки» потерпели третье поражение подряд и с 8 очками идут на предпоследней, 15-й строчке.
В следующем туре 14 октября «Урал» сыграет на выезде с «Ростовом», «Химки» на следующий день примут воронежский «Факел».