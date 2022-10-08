Матч ЦСКА — «Динамо» и еще две игры продолжат программу 12-го тура РПЛ

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Программа 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу матчами «Факел» — «Зенит», ЦСКА — «Динамо» и «Сочи» — «Локомотив».

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 12, 8.10.2022, 16:30 ЦСКА - Динамо -

Среди матчей субботы выделяется игра между ЦСКА и «Динамо». Встреча пройдет на «ВЭБ-Арене» и начнется в 16:30 мск. ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 11 матчах. «Динамо» с 16 очками располагается на восьмой позиции.

«Динамо» подходит к этой игре с тремя поражениями подряд в РПЛ. Ранее бело-голубые на выезде уступили грозненскому «Ахмату» (1:2) и «Сочи» (1:2), а также дома проиграли петербургскому «Зениту» (0:2). Кроме того, «Динамо» в гостях проиграло «Оренбургу» в серии пенальти (2:2, 3:4) в матче третьего тура группового этапа Фонбет — Кубка России. ЦСКА одержал две победы подряд — ранее армейцы обыграли в гостях подмосковные «Химки» (2:1) в чемпионате России, а также на своем поле оказались сильнее «Сочи» (2:1) в кубке страны.

Бывший главный тренер ЦСКА, «Динамо» и сборной России Валерий Газзаев считает, что субботний матч будет важен в первую очередь для бело-голубых.

Сложно сказать, какой будет результат. Если учитывать турнирной положение, то ЦСКА должен иметь преимущество, но в последнем матче армейцы, несмотря на победу, фундаментальной игры не показали. Конечно, это связано с отсутствием футболистов стартового состава, которые уезжали в свои сборные; если они все будут в строю, то преимущество будет у ЦСКА. Но и «Динамо» отступать некуда, результат не устраивает игроков и тренерский штаб, матч будет важным и ответственным в первую очередь для «Динамо». Валерий Газзаев бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо»

Прошлая встреча между командами завершилась домашней победой ЦСКА со счетом 1:0. Последний раз «Динамо» на выезде выигрывало у ЦСКА 27 октября 2019 года, тогда встреча чемпионата России завершилась со счетом 1:0 в пользу бело-голубых.

В матче с «Динамо» сможет сыграть колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль, который пропустил прошлую игру чемпионата России с «Химками» из-за перебора желтых карточек. Матч с «Динамо» по этой причине пропустит полузащитник ЦСКА Максим Мухин. За «Динамо» сможет сыграть хавбек Денис Макаров, который отбыл дисквалификацию за высказывания в адрес одного из помощников главного арбитра матча против «Зенита». Также к бело-голубым присоединится парагвайский защитник Роберто Фернандес, который в игре с «Зенитом» получил красную карточку.

Циннбауэр под угрозой увольнения из «Локомотива»

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 12, 8.10.2022, 19:00 Сочи - Локомотив -

В другом матче дня «Локомотив» на выезде сыграет с «Сочи», встреча пройдет на арене «Фишт» и начнется в 19:00 мск. В прошлом сезоне игра между командами в Сочи завершилась со счетом 2:2, в Москве сильнее оказались железнодорожники (2:1). «Сочи» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ (17 очков). «Локомотив» располагается на 14-й позиции (9).

Московская команда подходит к этой игре с серией из четырех поражений в РПЛ: «Локомотив» уступил екатеринбургскому «Уралу» (2:4), столичному «Спартаку» (0:1), воронежскому «Факелу» (0:2) и «Ахмату» (1:2). При этом команда победила «Химки» (5:0) и «Краснодар» (2:2, 3:1) в кубке страны. Ранее главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр отмечал, что с пониманием относится к критике со стороны болельщиков, а также рассказал, что чувствует доверие футболистов. У «Сочи» ситуация не сильно лучше — команда не может победить в четырех матчах подряд во всех турнирах (три поражения и ничья).

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 12, 8.10.2022, 14:00 Факел - Зенит -

Также в субботу «Зенит» на выезде сыграет с «Факелом», встреча начнется в 14:00 мск. Как сообщил ТАСС генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, из-за временного запрета на полеты в аэропорт Воронеж команда отправится на игру через Тамбов. После 11 туров петербургская команда возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 29 очков, «Факел» с 9 очками располагается на 13-й позиции.

«Зенит» является единственной командой, которая ни разу не проиграла в текущем сезоне РПЛ. В прошлом туре команда Сергея Семака дома нанесла первое поражение «Ростову» (3:1). Однако «Зенит» дважды уступил в кубке страны — петербуржцы на выезде проиграли «Спартаку» (0:3) и самарским «Крыльям Советов» (0:2).