«Даже если “Локомотив” вылетит, я переживать не буду». Романцев — о Цорне, Карпине и «Спартаке»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России традиционно отвечает на вопросы читателей «СЭ».

Кубок реформировали. Теперь нужно организовать турнир для сборной

Борис Ветров: — УЕФА не допустил сборную Россию к жеребьевке чемпионата Европы. Но Вячеслав Колосков, как раньше и вы, Олег Иванович, заявил, что переходить в Азию нам нельзя, поскольку мы закопаем свой футбол. Какой выход из этого замкнутого круга?

— Играть, играть и играть! При этом ни в коем случае не опускать руки, чего так ждут наши недруги. Похоже, что по этому пути идет и футбольное руководство страны. Вот взяли и поменяли модель Кубка, которая сделала его более зрелищным. Теперь надо двигаться дальше — искать возможность для организации турниров с участием сборных и клубов из дружественных нам стран. Играть с Белоруссией, Китаем, Ираном, Сербией, возможно, с Венгрией. Есть и другие государства, которые входят в ШОС, ОДКБ или БРИКС. Правильно и очень своевременно этот вопрос недавно был поднят в «СЭ». Да, возможно, соперники окажутся не из категории топовых. Но это турниры, которые дадут возможность не стоять на месте. А дальше, как говорится, пережили голод — переживем и изобилие…

Дмитрий Демин: — Олег Иванович, скажите честно, после двух поражений «Спартака» от «Зенита» и «Ростова» вы верили, что команда продолжит борьбу за медали?

— Скажу честно: продолжал верить, потому что считаю, что у команды подобрался ровный и крепкий состав. И три победы подряд, включая кубковую над «Зенитом», не только подтвердили это, но и показали: у футболистов появился характер бойцов.

В матче с «Нижним» стало очевидно еще и то, что у Абаскаля есть глубина состава. После игры с «Зенитом» тренер дал перевести дух нескольким игрокам и сумел развернуть атаку без дисквалифицированного Соболева. А Николсон выступал за свою сборную и прибыл буквально с корабля на бал. Но свой гол все-таки забил! Важно и то, что «Спартак» победил, до перерыва уступая в счете. Но дожал соперника за счет активности Промеса впереди и игроков середины поля. Такие исходы дорогого стоят, поскольку помогают осваивать науку побеждать. Так что давайте верить и надеяться на хорошую концовку сезона.

Дмитрий Сафронов: — Есть ли у вас объяснение, зачем сборной нужны матчи с соперниками уровня Киргизии? В них не получишь представления об уровне футболистов, не проверишь новичков.

— А что, Дмитрий, у вас есть другие предложения? Или вы за то, чтобы распустить национальную сборную? Такие матчи проводят ради того, чтобы она жила и чувствовала себя командой, которая представляет большую страну. Согласен, при всем уважении к Киргизии это соперник не самого крупного калибра. Но победа над ней не была простой. И матч в Бишкеке еще раз напомнил, что для футболиста важна стопроцентная самоотдача в игре с любым соперником. Для этого сборная и выходит на поле. А еще — для того, чтобы новички почувствовали гордость и ответственность за оказанное им доверие. Спросите об этом у Бакаева, Коваленко, Глебова, Бородина.

И тут Юран сказал: «Иваныч, сейчас все поправим!»

Федор Зубов: — Раньше победа в Кубке России давала путевку в еврокубки. Не упадет ли к нему интерес теперь, когда наши клубы отстранены от международных турниров? Большинство тренеров выпускают вторые составы.

— К сожалению, и в мое время престиж Кубка уступал престижу чемпионата страны. Но остроту ему придавало стремление к победе со стороны команд статусом ниже. И это удавалось львовским «Карпатам», грозненскому «Тереку», что навсегда осталось в их истории. Вошла в историю и победа «Спартака» в последнем финале, ставшая для него надеждой на восстановление былых традиций. И дай-то Бог, что бы он не сбавлял обороты, как это было в недавнем кубковом матче с «Зенитом».

Мне из кубковых побед запомнился финал 1998 года в «Лужниках» с «Локомотивом». Когда после матча Вадик Евсеев сел за руль стадионного миникара и совершил с командой круг почета!

Футболисты «Спартака» после победы над «Локомотивом» в Кубке России в 1998 году | Источник: Спорт-Экспресс

Что касается проведения кубковых матчей вторым составом, то для тренера это отличная возможность проверить свои резервы, дать молодежи почувствовать большую игру. И это не должно восприниматься как неуважение к болельщику или к престижу турнира, который, повторяю, с новой формулой заметно повеселел.

Игорь Дымов: — Подводя итоги августа, вы довольно жестко высказались о тех, кто считает, что для победы хороши любые средства. А вот Александр Головин сказал, что в Европе такая тактика в порядке вещей. И сам он ее не осуждает, поскольку считает это маленькими футбольными хитростями.

— Значит, я был недалек от истины, когда говорил, что эту футбольную грязь нам завезли легионеры. На поле должны быть только одни хитрости — игровые! Все остальное — вне футбольных законов. Горжусь, что в моей команде были те, кто умел прибегать к настоящим игровым хитростям. Скажем, как на замахе Федя Черенков показывал, что будет бить в ближний угол, а сам подрезал мяч в дальний. Или Илюша Цымбаларь, который крученым ударом обводил со штрафного «стенку». И я не представляю, чтобы кто-то из них, выпрашивая свисток, мог изображать из себя получившего травму инвалида или чем-то спровоцировать соперника. Ну, а то, что Головин не осуждает таких игроков, напомнило, что с волками жить…

Андрей Гурин: — Головин рассказал, что в «Монако» есть психолог. Насколько это важная фигура в жизни команды? И почему в вашем «Спартаке» не было такого специалиста?

— Не признаю в нашем деле такой специальности, поскольку вопросами психологической готовности игроков должен заниматься только тренер. Именно этому учил меня мудрейший Николай Петрович Старостин. Кстати, эти так называемые «маленькие хитрости», которые у нас, увы, в моде, он называл подленькими поступками. Не берусь судить, что говорит и думает об этом психолог «Монако», но даже не представляю, как можно внушать футболисту, что победа любой ценой может оправдываться любыми для этого средствами. Может, потому в «Спартаке» и не было таких психологов-специалистов.

Игорь Дубов: — Недавно Станислава Черчесова спросили: есть ли футболисты, на которых надо накричать, чтобы «разбудить»? Тренер ответил, что правильный и своевременный подсказ даст игроку больше, чем крик тренера. А в ваших командах были футболисты, которых требовалось встряхнуть?

— Встряхнуть можно по-разному. Например, гаркнуть что есть силы. А можно слегка потрепать по плечу: проснись, дружище, давай за дело принимайся. Бывало, что приходилось в раздевалке голос повышать, чтобы поднять тонус. Но чтобы оскорбить кого-то, такого не было — не в моем характере. Помнится, встречались в Лиге чемпионов с «Русенборгом», который к перерыву забил нам пару мячей. В раздевалке хотел разнос устроить, но сдержался, а только спросил ребят: «Вы за тысячу километров приехали, чтобы норвежским лыжникам проиграть?» А уже перед выходом на поле Серега Юран мне говорит: «Иваныч, сейчас все поправим». И поправили — четыре гола забили. Выходит, прав Черчесов, говоря, что сказанные вовремя нужные слова сильнее любого крика могут сработать. Хотя, если честно, покричать хотелось.

Сергей Юран в матче против «Русенборга» | Источник: Спорт-Экспресс

Денис Скорятин: — После «Ростова» Георгия Джикию спросили, почему, поведя в счете, «Спартак» не стал сушить игру и действовать по счету. Реально ли применять такую тактику уже на 25-й минуте?

— Знаете, Денис, а мне показалось, что, забив «Ростову», «Спартак» начал сушить игру — снизил остроту, стал меньшими силами атаковать. Такое порой происходит чисто психологически, когда быстро открываешь счет. Тем более что матч проходил на выезде. Но нельзя забывать: соперник играет так, как ему позволяют. «Ростов» получил свободу и возможность идти вперед. И для таких умельцев, как Уткин и Комличенко, это настоящий подарок. Чем они и воспользовались. Сушить игру, когда впереди еще полтора тайма, — дело непростое. Здесь нужны и прессинг, и контроль мяча, и надежность обороны. Чего в тот вечер у «Спартака» не оказалось, но что было у «Ростова».

Вадим Ротман: — Комментатор Геннадий Орлов сомневается, что Абаскаля оставят в «Спартаке», если команда займет пятое место. И призывает руководство клуба набраться терпения. Согласны?

— Удивляюсь, Вадим, почему уважаемого комментатора стала так беспокоить судьба «Спартака». Насколько мне известно, в Питере к нашей команде относятся без особых симпатий. И я очень опасаюсь, как бы после такого вопроса не подумали, что Геннадий Сергеевич стал болельщиком нашего красно-белого клуба.

Дмитрий Рогов: — Недавно гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг грозил обратиться в правоохранительные органы из-за судейства в матче с ЦСКА. А Леонид Федун однажды заявил о возможном снятии с чемпионата. Такие эмоции могут принести реальную пользу — или это психологический ход? Ведь в случае с жалобой «Краснодара» ЭСК признала решения арбитра правильными.

— Фразой о решении судейской комиссии вы сами ответили на свой вопрос. Думаю, что подобные заявления — не более чем выплеск эмоций и популистский ход. По-человечески понять это можно — проигрывать всегда обидно! Помнится, такого хотелось наговорить в Словении после матча сборной в адрес англичанина Полла… Или на чемпионате мира в Японии, где в игре с хозяевами нас буквально «убивал» немец Мерк. Но обычно ни к чему хорошему это привести не может.

Максимум, чего ты можешь добиться, так это отстранения судьи на несколько матчей. Конечно, со временем ты остываешь, понимая, что потерянных очков уже не вернешь. Но такова тренерская жизнь.

Андрей Рогов: — Уверенный старт ЦСКА дал основания считать его главным конкурентом «Зенита» в борьбе за золото. И вдруг армейцы проигрывают замыкающему таблицу «Торпедо». Насколько это поражение ставит под сомнение то, что они смогут побороться с командой Семака?

— Такие срывы могут случиться у любого клуба. Но если ты нацелился на большую победу, их не должно быть. Например, «Зенит» крайне редко позволяет себе сорить очками. Не хочу говорить о слабостях «Торпедо», но объективно эта команда уступает армейцам во всех компонентах. Но во встрече с ними оказалась крепче характером и воспользовалась расслабленностью соперника.

Теперь все будет зависеть от того, как ЦСКА и его тренер переживут эту неудачу. Нашел же Владимир Федотов мужество заявить после матча, что в поражении прежде всего виноват он сам. Случается, что такие досадные осечки делают футболистов злее. А победа над многострадальными «Химками» показала, что первый сезон ЦСКА с Федотовым может получиться. Главное только не забывать урока, который преподнес матч с «Торпедо».

Грустный болельщик «Локомотива» | Источник: Спорт-Экспресс

Нужно было постараться, чтобы довести «Локомотив» до такого состояния. Жаль болельщиков

Даниил Ракитин: — Малком и Клаудиньо намерены получить российское гражданство, хотя все равно не смогут выступать за нашу сборную. А Cазонов и Сперцян предпочли играть за Грузию и Армению. Как думаете, это связано с их желанием засветиться в Европе, куда нас сейчас не пускают? Или проблема в недостатке внимания к футболистам со стороны тех, кто отвечает за наши национальные команды?

— Сазонов и Сперцян хоть и молодые футболисты, но уже в том возрасте, который дает им право выбора. И надо относиться к этому с уважением. Кроме того, я всегда считал и считаю, что навязывать кому-то майку сборной России, если футболист хочет выступать за другую страну, неправильно. Возможно, здесь сыграли роль корни их родителей.

Что касается Малкома с Клаудиньо, то желание получить паспорта РФ доказывает, что им нравятся наша страна и клуб, в котором они выступают. В отличие от некоторых легионеров, они не сбежали в Бразилию, а остались — это лишний раз говорит о внимании, которое оказывают в «Зените» своим футболистам. И в этом немалая заслуга Сергея Семака.

Антон Дубов: — Согласны с теми, кто считает, что стартовый рывок «Ростова» на фоне провалов «Локомотива», у которого и денег больше, и состав мощнее, связан с работой Карпина?

— То, что «Ростов» крепнет и двигается вперед, прежде всего подтверждается его игрой, которую продолжает ставить Карпин. Полностью согласен с Владиславом Радимовым, подметившим, что ростовчане кайфуют на поле, получая удовольствие от такого веселого футбола и даря его болельщикам. И это несмотря на частые потери в составе. Команда на ходу, знает, как ей играть, — конечно же, это заслуга Карпина. Даже в Питере, где «Ростов» уступил, все отметили то, как уверенно и грамотно действовали футболисты. Хотя «Зенит» в плане комплектования и глубины состава гораздо мощнее. Но то, как прибавили Осипенко, Сильянов, Глебов, Уткин, Комличенко, говорит о том, что Валерий Георгиевич будет продолжать удивлять и соперников, и болельщиков.

Томас Цорн и Владимир Леонченко | Источник: Спорт-Экспресс

Олег Васюхин: — «Локомотив» в шаге от зоны вылета. Недавно Томас Цорн объяснил это тем, что клуб не получил всех футболистов, которых хотел, не решил вопрос с тренером. Разве в этом не его вина как спортивного директора? И нужен ли клубу такой руководитель? Неужели Лоськов с Пашининым работали бы хуже?

— Ох уж эти вопросы про «Локомотив»! Уже говорил и повторю, что после того, как в нем отказались от Юрия Семина, судьба и игра этого клуба стали мне абсолютно не интересны. Тем более сравнивать с ним «Ростов», в котором, в отличие от «Локомотива», искренне любят футбол… И даже если железнодорожники вылетят, то при всем уважении к их истории, поверьте, переживать не буду. Ведь в последние годы в Черкизове кроме неразберихи с тренерами и клубным руководством ничего не происходит. Я не знаком с Томасом Цорном и не буду судить, кто виноват во всем происходящем с командой. Но чтобы довести «Локомотив» до такого состояния, в каком он проиграл «Уралу», пропустив дома четыре мяча, нужно сильно постараться. Жаль болельщиков…

Евгений Трухов: — Недавно в «СЭ» Илья Казаков заметил, что «Динамо» «перестало искрить и словно не играет, а занимается профессиональным трудом». При этом он отмечает, что Йоканович менее эмоциональный, чем его предшественник Шварц. Насколько игровой настрой команды зависит от энергетики тренера? Вы ведь тоже не бегали по бровке, но проблем с мотивацией у футболистов «Спартака» никогда не возникало.

— Поверьте, то, что тренер бегает по бровке, машет руками и кричит, не влияет на настрой и игру футболистов. Это скорее всплеск чисто тренерских эмоций. На современных стадионах скамейки запасных не очень удобны для просмотра матчей. Поэтому большинство тренеров и выходят на бровку. Возможно, если бы я до сих пор работал, поступал бы так же. Хотя кричать и прыгать точно бы не стал.

Настрой, мотивация, игровой градус рождаются на установке, их можно поднять в перерыве, но не по ходу встречи. А в плане психологии футболисты, как и тренер, должны начинать настраиваться сразу же после проведенного матча — приняли душ, отправились по домам, а в голове уже следующая игра. И это оптимальный вариант, чему учил великий Бесков. Об этом потом говорил и я.

Что касается «Динамо», то причина игрового спада связана не с разной эмоциональностью бывшего и нынешнего тренеров. Просто у них разные взгляды на строительство команды. Шварц видел ее атакующей, легкой, быстрой. Но при этом жирным минусом была оборона. Йоканович это учел и сделал ставку на укрепление тылов. И беспроигрышные восемь стартовых туров оправдывали его идею. А когда «Динамо» посыпалось, уступив после «Зенита» в Грозном и Сочи, пошли разговоры о том, что оно перестало «искрить»; писали о недопонимании футболистами тренера, о зажигательном немце и пресноватом сербе.

Перестройка, начатая Йокановичем, усложняется еще и тем, что команду покинуло несколько ключевых игроков, а новички появлялись впритык к сезону. И сейчас у клуба есть только два варианта: либо набраться терпения и дать сербу поработать, либо искать нового тренера. Третьего не дано. Хотя сегодня «Динамо» по наличию талантливой молодежи можно смело считать одним из самых перспективных клубов.

P. S. Еще раз спасибо, что не забываете. Возможно, я сказал не все, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба еще раз напомню: любите «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке»!