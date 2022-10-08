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13:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Факел» — «Зенит»: составы команд на матч 12-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Факела» и «Зенита» на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

Факел
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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдёт на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Шляков, Мендель, Квеквескири, Аппаев, Гонгадзе.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 29 очков в 11 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» (9) — на 13-м месте. В тройку лидеров соревнований входят ЦСКА (23) и «Ростов» (22).

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