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16:23 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА — «Динамо»: составы команд на матч 12-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Динамо» на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

ЦСКА
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников, Мойзес, Виллиан, Кучаев, Карраскаль, Гаич, Зделар, Мендес, Чалов.

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Норманн, Нгамалё, Смолов.

Московский ЦСКА набрал 23 очка в 11 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Динамо» (16) — на восьмом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).

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