«Факел» прервал семиматчевую победную серию «Зенита» в РПЛ

ВОРОНЕЖ, 8 октября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» со счетом 1:1 сыграл вничью с воронежским «Факелом» в матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу в Воронеже.

Забитым мячом в составе «Зенита» отметился Малком (28-я минута). У «Факела» отличился Георгий Гонгадзе (12). Для Малкома данный гол стал 25-м в составе «Зенита».

Символический удар по мячу перед началом матча нанесла олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в командном многоборье Ангелина Мельникова.

«Зенит» прервал серию побед из семи матчей в чемпионате России. В последний раз петербургская команда не смогла победить в игре РПЛ в гостевой встрече против грозненского «Ахмата» 6 августа (0:0). «Зенит» является единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения в сезоне РПЛ.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 30 очков в 12 матчах. «Факел» занимает 13-е место с 10 очками после 12 игр. В следующем туре «Зенит» встретится на выезде с «Пари Нижний Новгород» 16 октября. «Факел» днем ранее сыграет в гостях против подмосковных «Химок».