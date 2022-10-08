ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью в московском дерби

Встреча, прошедшая на домашней арене «красно-синих», завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Виллиан Роша (12-я минута). У гостей мяч забил Федор Смолов (44). В добавленное к первому тайму время полузащитник «Динамо» Матиас Норманн получил травму руки и был заменен в перерыве.