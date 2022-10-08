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18:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью в московском дерби

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Футболисты ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью в московском дерби в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая на домашней арене «красно-синих», завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Виллиан Роша (12-я минута). У гостей мяч забил Федор Смолов (44). В добавленное к первому тайму время полузащитник «Динамо» Матиас Норманн получил травму руки и был заменен в перерыве.

Символический первый удар по мячу нанесли фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк.

ЦСКА набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 17 очками идет восьмым.

В следующем матче ЦСКА 16 октября пример московский «Спартак», а «Динамо» днем ранее дома сыграет с «Оренбургом».

ЦСКА
1:1
Первый тайм: 1:1
Динамо
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