«Локомотив» потерпел пятое поражение подряд в Российской премьер-лиге

Встреча в Сочи закончилась победой хозяев со счетом 4:0. В составе сочинцев дубль оформил Жоаозиньо (67-я и 82-я минуты), также отличились Кристиан Нобоа (33) и Владислав Сарвели (90+2).

Для железнодорожников это поражение стало пятым подряд в премьер-лиге.

Футбольный клуб «Сочи» набрал 20 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице, «Локомотив» (9 очков) идет на 14-й позиции.