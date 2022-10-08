«Локомотив» потерпел пятое поражение подряд в Российской премьер-лиге
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Московский «Локомотив» уступил «Сочи» в гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиги.
Сочи
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Московский «Локомотив» уступил «Сочи» в гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиги.
Встреча в Сочи закончилась победой хозяев со счетом 4:0. В составе сочинцев дубль оформил Жоаозиньо (67-я и 82-я минуты), также отличились Кристиан Нобоа (33) и Владислав Сарвели (90+2).
Для железнодорожников это поражение стало пятым подряд в премьер-лиге.
Футбольный клуб «Сочи» набрал 20 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице, «Локомотив» (9 очков) идет на 14-й позиции.
В следующем туре «Локомотив» 15 октября на выезде встретится с московским «Торпедо», а сочинская команда днем позже нанесет визит самарским «Крыльям Советов».