«Локомотив» уволил тренера Циннбауэра и спортивного директора Цорна

Должность спортивного директора покинул Томас Цорн.

В субботу «Локомотив» проиграл «Сочи» в 12-м туре Российской премьер-лиги со счетом 0:4 и потерпел пятое поражение подряд в чемпионате страны с разницей мячей 3−13. Команда опустилась на 14-е место в турнирной таблице.

Циннбауэр был назначен главным тренером «Локомотива» в июне 2022 года. Циннбауэр играл в Бундеслиге на позиции полузащитника за «Карлсруэ» и «Майнц». В качестве главного тренера возглавлял «Гамбург» (Германия), «Санкт-Галлен» (Швейцария) и «Орландо Пайретс» (ЮАР).