«Локомотив» уволил тренера Циннбауэра и спортивного директора Цорна
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Немец Йозеф Циннбауэр покинул должность главного тренера московского «Локомотива», сообщается на сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Немец Йозеф Циннбауэр покинул должность главного тренера московского «Локомотива», сообщается на сайте футбольного клуба.
Должность спортивного директора покинул Томас Цорн.
В субботу «Локомотив» проиграл «Сочи» в 12-м туре Российской премьер-лиги со счетом 0:4 и потерпел пятое поражение подряд в чемпионате страны с разницей мячей 3−13. Команда опустилась на 14-е место в турнирной таблице.
Циннбауэр был назначен главным тренером «Локомотива» в июне 2022 года. Циннбауэр играл в Бундеслиге на позиции полузащитника за «Карлсруэ» и «Майнц». В качестве главного тренера возглавлял «Гамбург» (Германия), «Санкт-Галлен» (Швейцария) и «Орландо Пайретс» (ЮАР).
Бывший генеральный директор московского «Спартака» Цорн был назначен на пост технического директора «Локомотива» в июле 2021 года, а в ноябре стал спортивным директором железнодорожников.