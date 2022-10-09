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00:58 (мск), источник: ТАСС

Матч «Ростов» — «Краснодар» и еще три игры завершат программу 12-го тура РПЛ

ТАСС, 9 октября. Программа 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Спартак» — «Крылья Советов», «Оренбург» — «Ахмат», «Торпедо» — «Пари Нижний Новгород» и «Ростов» — «Краснодар».

Ростов
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Среди игр воскресенья выделяется встреча между «Ростовом» и «Краснодаром», которая начнется в 19:00 мск. В прошлом сезоне краснодарская команда оказалась сильнее в домашнем матче со счетом 2:1, встреча в Ростове-на-Дону завершилась вничью (1:1). «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 11 матчах. «Краснодар» с 21 очком располагается на пятой позиции.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 12, 9.10.2022, 19:00

Ростов-Краснодар-

В прошлом туре «Ростов» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, команда Валерия Карпина на выезде уступила петербургскому «Зениту» со счетом 1:3. До этого ростовчане в гостях проиграли грозненскому «Ахмату» со счетом 1:3 в матче третьего тура группового этапа Фонбет — Кубка России, то поражение стало для «Ростова» первым в сезоне. «Краснодар» подходит к игре с серией из трех матчей без поражений, команда сыграла вничью с самарскими «Крыльями Советов» (0:0) и победила подмосковные «Химки» (3:1) в чемпионате страны, а также выиграла у «Пари Нижний Новгород» (2:0) в кубке.

Последняя победа «Ростова» над «Краснодаром» датирована 24 февраля 2019 года, тогда ростовчане дома выиграли со счетом 1:0 в четвертьфинальном матче Кубка России. Это единственная домашняя победа ростовчан над «Краснодаром» в официальных матчах.

Также в воскресенье «Оренбург» на своем поле примет грозненский «Ахмат», встреча начнется в 16:30 мск. «Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Ахмат» с 17 очками располагается на седьмой позиции. Обе команды подходят к матчу с серией из трех побед в разных турнирах — «Оренбург» выиграл у «Сочи» (4:1), «Динамо» (2:2, 4:3 по пенальти) и «Пари НН» (2:0), «Ахмат» оказался сильнее «Динамо» (2:1), «Ростова» (3:1) и екатеринбургского «Урала» (2:1).

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 12, 9.10.2022, 14:00

Спартак-Крылья Советов-

«Спартак» может продлить победную серию

В первом матче воскресенья московский «Спартак» примет «Крылья Советов», встреча начнется в 14:00 мск. После 11 туров «Спартак» набрал 22 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 11 очками располагаются на 11-й позиции. Московская команда подходит к игре с серией из четырех побед в разных турнирах, красно-белые выиграли у воронежского «Факела» (3:0), «Локомотива» (1:0), «Зенита» (3:0) и «Пари Нижний Новгород» (2:1).

«Спартак» и «Крылья Советов» выступают в одной группе Кубка России, в матче первого тура группового этапа красно-белые дома одержали победу со счетом 1:0. В матчах прошлого сезона РПЛ московская команда также дважды оказалась сильнее самарцев. Последняя победа «Крыльев Советов» над «Спартаком» датирована 1 декабря 2016 года, тогда команда дома выиграла со счетом 4:0 в матче чемпионата России. В последний раз самарцы на выезде побеждали «Спартак» в РПЛ 5 октября 2008 года, тогда игра завершилась со счетом 1:0.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 12, 9.10.2022, 16:30

Торпедо-Нижний Новгород-

Также в воскресенье московское «Торпедо» дома сыграет с «Пари Нижний Новгород», встреча начнется в 16:30 мск. Ранее команды встречались только в первенстве первого дивизиона России, во всех четырех матчах сильнее была нижегородская команда. «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 5 очков в 11 матчах. «Пари Нижний Новгород» с 12 очками располагается на 10-й позиции.

Программа 12-го тура РПЛ стартовала в пятницу — «Урал» на своем поле победил «Химки» со счетом 2:1. В субботу «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Факелом» (1:1), «Сочи» на своем поле разгромил «Локомотив» (4:0), а центральный матч тура ЦСКА — «Динамо» завершился ничьей (1:1).

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