Немцы мечтали о «Сапсане», но превратили «Локо» в повозку. Этот провал не забыть

Немецкий проект «Локомотива» — все. После 0:4 от «Сочи» клуб покинули спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Джо Циннбауэр.

Громкое расставание с Цорном и Циннбауэром казалось неизбежным еще в сентябре.

Да-да, провал Циннбауэра читался еще в момент его назначения реальным главным тренером — когда уволили Марвина Комппера, у которого нет лицензии Pro.

Да-да, «Локомотив» расторг контракт с номинально вторым тренером «из-за неудовлетворительных результатов».

Да-да, «Локомотив» вместо него поставил человека, который приезжал как пиджак (так внутри РПЛ называют тренеров с нужной лицензией, которые выполняют функции главного лишь юридически), а до этого работал в «Орландо Пайретс».

Да-да, «Локомотив» еще и доверил такому тренеру перестройку игрового стиля. «Мы стали дисциплинированнее, рациональнее. В некоторых эпизодах все игроки отодвигаются за линию мяча и начинают идти в прессинг, когда этого требует ситуация», — говорил Наир Тикнизян после реального (а не бумажного) назначения Циннбауэра. Продвинутые данные полностью подтверждают слова Тикнизяна: упала интенсивность прессинга, на два метра опустилась высота линии обороны, резко снизилось количество прессинг-действий на чужой половине поля (аж на 12 за 90 минут).

Да-да, через три недели «Локо» привез в штаб ассистента этого тренера в «Орландо Пайретс». Через две недели ассистент уволен вместе с главным и спортивным директором.

Это я уже не говорю, что «Локо» публично подтверждал следование стратегии Ральфа Рангника, которая стала трудно выполнимой (и это очень мягко говоря) после февраля 2022-го.

Поэтому катастрофа в Сочи и увольнение Цорна и Циннбауэра сразу после финального свистка были неизбежны. Промах Педриньо по пустым воротам — частность, которая ни на что не влияет.

Александр Плутник возглавил совет директоров «Локомотива» в декабре 2020-го, тогда же гендиректором клуба стал Владимир Леонченко. Ральф Рангник и его помощник Ларс Корнетка подъехали позже — впервые их увидели в Москве в апреле 2021-го, а летом агентство Рангника официально стало консультантом «Локо».

Уже тогда клуб пошел по новой стратегии. Подписали Максима Ненахова (нравился Рангнику, а не главному тренеру Марко Николичу), Тина Едвая (опыт интенсивной игры Бундеслиги), Алексиса Бека-Бека (молодой европеец для развития и перепродажи), Фаустино Анджорина (вы еще помните его?), Гирано Керка, Константина Марадишвили и Наира Тикнизяна (по информации Sports.ru, за них ЦСКА получил 12 миллионов евро).

Летом 2021-го расставание с Николичем выглядело таким же неизбежным, как позорный конец Цорна и Циннбауэра осенью 2022-го. В октябре 2021-го Николича уволили — после первого же поражения в РПЛ (1:2 от «Ростова»). Конечно, тогда «Локомотив» не показывал качественной игры, в Лиге Европы вообще царила грусть, а футбол Николича совсем не вписывался в идеальную модель Рангника.

Но на место Николича приехал Маркус Гиздоль, а Рангник на единственной большой пресс-конференции в России, кажется, издевался над слушателями. Например, покупку Керка архитектор футбольного «Ред Булла» объяснял так: «Если человек стабильно забивает в “Утрехте”, то может помочь и нам».

Но самая легендарная фраза Рангника с той пресс-конференции все-таки другая: «Из паровоза мы хотим сделать “Сапсан”, чтобы все отвечало современному футбольному клубу».

Спустя год «Локомотив» — это максимум повозка.

«Локомотив» в последний год — абсолютно разбалансированная, неуправляемая, бесхарактерная и часто психованная команда.

Отсутствие баланса проявлялось в прессинге, который лишь вредил. При Гиздоле и Комппере «Локомотив» прессинговал интенсивнее всех в РПЛ, при этом почти не забивая после высоких отборов и допуская много результативных контратак. Вся РПЛ знала, что «Локомотив» обороняется вшестером — атакующая четверка то ли не может (из-за нагрузки в давлении), то ли не хочет отрабатывать сзади. Гиздоль и Комппер не смогли хотя бы замаскировать это.

Отсутствие баланса проявлялось и в составе. У «Локо» — одна из сильнейших атакующих линий в лиге и полный кошмар в центре обороны. Тин Едвай, Марк Мампасси, Иван Кузьмичев куплены при новой стратегии — теоретически должны подходить под игру с высокой линией обороны. На поле эта тройка ненадежна в любой ситуации — в том числе когда за их спинами остается 45−50 метров. Пожалуй, лучший центральный защитник «Локо» на старте сезона (Лукаса Фассона не считаем) — Стас Магкеев, который все равно иногда выдает перфомансы типа матчей против «Ахмата» и «Факела».

Отсутствие характера отлично проявилось в матче с «Уралом» на прошлой неделе (2:4). На 12-й минуте «Локо» остался в меньшинстве при счете 0:1. Это очень неприятные условия, но «Локомотив» совсем развалился — в итоге провел худший матч по качеству допущенных моментов минимум за девять сезонов (такие данные появились с чемпионата-2014/15). Да, можно вспоминать два гола после 90-й минуты и даже шутить о победе со счетом 2:1 в равных составах — это всего лишь стеб в истерике.

За год «Локомотив» потерпел четыре разгрома в РПЛ — больше только у тульского «Арсенала» (правда, он сыграл на 12 матчей меньше) и «Химок», которых болтает шторм.

Разбалансированность и наличие в составе нескольких игроков, которые способны получить карточку в любой момент (в этом смысле Едвай и Дмитрий Баринов прошлой осенью — совсем грусть), привели к лидерству «Локо» по фолам, предупреждениям и удалениям.

Да, случались и несправедливые красные (в этом сезоне — Мампасси в матче с «Химками» и Ненахова в игре с «Уралом»), но это частности.

После 12-го тура «Локомотив» свалился на 14-е место — такого кошмара не было никогда в истории РПЛ.

Девять очков за 12 туров, конечно, тоже худший результат в клубной истории.

Семь поражений за 12 матчей — ужас. Худший ли это старт в истории «Локо»? Естественно!

«Локо» пропустил 26 голов за 12 туров. Вы и так догадываетесь о месте этого результата в истории клуба.

Немецкая эпоха «Локомотива» — очень дорогой проект (по версии Transfermarkt, ушли в минус на 32 миллиона евро, при этом сайт считает, что Бека-Бека продали в «Ниццу» за 12 млн), который пытался ставить на яркость на поле, при этом вообще не волнуясь об имидже за его пределами. Иначе Плутник и Цорн чаще выступали бы в медиа с детальными разъяснениями, а Рангник на пресс-конференции не выбрал бы модель человека на разогреве перед выходом Тони Роббинса.

Тренеры уже за все заплатили.

Гиздоль навсегда — человек, который сбежал и не попрощался с командой (даже своему помощнику Компперу Маркус отправил сообщение уже после пересечения границы). Комппер не использовал первый полноценный шанс поработать главным на достаточно приличном уровне (очевидно, в первой Бундеслиге ему пока его не дадут). Циннбауэр не использовал, возможно, последний шанс.

Цорн — тоже без работы. Теперь у него даже нет козыря в виде приглашения качественного тренера (за привоз Доменико Тедеско в Россию — респект).

Леонченко — формальная фигура.

А что с Плутником? Будет ли хотя бы развернутое интервью с признанием ошибок и рефлексией по поводу нынешнего положения «Локо»? Очень ждем.

P. S. Да-да, есть же еще Рангник и его агентство. Возможно, Ральфу просто не предоставили возможность для изменений.