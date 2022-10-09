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12:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Камерунец из «Динамо» Нгамалё: хотел бы сыграть за сборную России, но только один матч

Камерунский полузащитник московского «Динамо» Муми Нгамалё признался, что хотел бы однажды сыграть за национальную команду России.

Динамо
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Источник: РИА "Новости"

«Не готов ответить на вопрос, хотел бы я получить в будущем российский паспорт. Хотел бы однажды сыграть за сборную России, но только один матч», — передаёт слова Нгамалё корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Ранее появилась информация, что бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо приступили к процедуре оформления российского гражданства. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, а Клаудиньо стал футболистом санкт-петербургской команды в 2021 году.

Московское «Динамо» в 12 матчах набрало 17 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

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