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13:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ

Сегодня, 9 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» примет самарские «Крылья Советов».

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Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 12, 9.10.2022, 14:00

Спартак-Крылья Советов-

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Джикия, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Зобнин, Промес, Николсон, Соболев.

Запасные: Максименко, Волков, Чернов, Мевля, Рыбус, КЛассен, Рассказов, Зиньковский, Зорин, Мелешин, Маслов.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Зотов, Ежов, Коваленко, Витюгов, Пиняв, Рахманович, Глушенков.

Запасные: Овсянников, Фролов, Барач, Гапонов, Бабкин, Соколов, Чиркович, Липовой, Хубулов, Шитов, Цыпченко.

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