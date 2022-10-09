В «Спартаке» ожидают, что футболист Мозес вернется в Москву в конце октября

Мозес получил травму в матче четвертого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом» (2:0). 8 августа пресс-служба красно-белых сообщила, что он пропустит около шести месяцев. 17 августа футболист успешно перенес операцию в Германии.

«Виктор Мозес сейчас дома в Лондоне восстанавливается, — сказал Мележиков. — Мы с ним буквально на этой неделе онлайн общались, поговорили. Он позитивен, темпы восстановления идут достаточно прогрессивно и положительно. Как я думаю, как он рассчитывает — в конце октября он будет в Москве».

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступления за «Кальяри», контракт с которым у футболиста завершился в конце весны после вылета клуба из высшего дивизиона чемпионата Италии. В пробе, взятой у сенегальца, не было обнаружено запрещенных субстанций.