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15:34 (мск), источник: ТАСС

В «Спартаке» ожидают, что футболист Мозес вернется в Москву в конце октября

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Нигерийский полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес прибудет в расположение футбольного клуба в конце октября после восстановления. Об этом журналистам в воскресенье рассказал генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков.

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Источник: РИА "Новости"

Мозес получил травму в матче четвертого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом» (2:0). 8 августа пресс-служба красно-белых сообщила, что он пропустит около шести месяцев. 17 августа футболист успешно перенес операцию в Германии.

«Виктор Мозес сейчас дома в Лондоне восстанавливается, — сказал Мележиков. — Мы с ним буквально на этой неделе онлайн общались, поговорили. Он позитивен, темпы восстановления идут достаточно прогрессивно и положительно. Как я думаю, как он рассчитывает — в конце октября он будет в Москве».

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступления за «Кальяри», контракт с которым у футболиста завершился в конце весны после вылета клуба из высшего дивизиона чемпионата Италии. В пробе, взятой у сенегальца, не было обнаружено запрещенных субстанций.

«Он отбывает дисквалификацию, закончится — вернется в расположение клуба. Сейчас тренируется в Москве», — сказал Мележиков.

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