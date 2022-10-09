«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ

Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:15
Кадис
Эспаньол
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Волгарь
КАМАЗ
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия М
Кельн
11
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Торпедо
Нижний Новгород
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Оренбург
Ахмат
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кристал Пэлас
Лидс
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Фулхэм
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Анже
Страсбур
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брест
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Клермон Фут
Осер
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ницца
Труа
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монца
Специя
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Салернитана
Верона
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе
Аталанта
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Динамо Мх
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Шинник
Велес
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
18:00
Родина
Енисей
Футбол. Зарубежный
18:05
Ренн
Нант
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:30
Герта
Фрайбург
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:00
Кремонезе
Наполи
Футбол. Зарубежный
15:00
Вальядолид
Бетис
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Кубань
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
14:00
Монпелье
Монако
02
Футбол. Премьер-лига
14:00
Спартак
Крылья Советов
52
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Волга
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Штутгарт
Унион Б
Футбол. Зарубежный
13:30
Торино
Эмполи
11
Футбол. Зарубежный
21:00
Эвертон
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
21:45
Лилль
Ланс
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Сельта
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Рубин
12
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
14:00
Спартак
Крылья Советов
52
8.10
Сочи
Локомотив
40
8.10
ЦСКА
Динамо
11
8.10
Факел
Зенит
11
7.10
Урал
Химки
21
3.10
Крылья Советов
Краснодар
00
2.10
Ахмат
Динамо
21
2.10
Нижний Новгород
Спартак
12
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Московский «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

Спартак
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча в Москве завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей по два мяча забили Александр Соболев (50-я и 61-я минуты) и Квинси Промес (45+6, 90+5), одним голом отметился Руслан Литвинов (73). У гостей отличились Роман Ежов (6) и Амар Рахманович (56). На 39-й минуте после использования системы видеоассистента рефери (VAR) не был засчитан мяч защитника «Спартака» Георгия Джикии.

Промес упрочил лидерство в гонке бомбардиров текущего сезона РПЛ, на его счету 11 голов. Соболев продлил свою голевую серию в составе «Спартака» до шести матчей. Прошлый тур Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий пропустил из-за дисквалификации. Также на его счету гол за сборную России в ворота команды Киргизии в товарищеском матче, который прошел 24 сентября.

Благодаря победе «Спартак» набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 11 очками занимают 11-ю строчку. В следующем туре «красно-белые» 16 октября в гостях сыграют против ЦСКА. Самарцы в тот же день примут «Сочи».

Читайте также
Спартак
5:2
Первый тайм: 1:1
Крылья Советов
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Трусова не зря ходит на стрип-пластику. Ее новая программа — чистый секс
Сделавшая каминг-аут российская спортсменка взбесила депутата
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь