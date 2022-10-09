«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей по два мяча забили Александр Соболев (50-я и 61-я минуты) и Квинси Промес (45+6, 90+5), одним голом отметился Руслан Литвинов (73). У гостей отличились Роман Ежов (6) и Амар Рахманович (56). На 39-й минуте после использования системы видеоассистента рефери (VAR) не был засчитан мяч защитника «Спартака» Георгия Джикии.

Промес упрочил лидерство в гонке бомбардиров текущего сезона РПЛ, на его счету 11 голов. Соболев продлил свою голевую серию в составе «Спартака» до шести матчей. Прошлый тур Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий пропустил из-за дисквалификации. Также на его счету гол за сборную России в ворота команды Киргизии в товарищеском матче, который прошел 24 сентября.