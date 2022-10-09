«Ростов» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ
Сегодня, 9 октября, на стадионе «Ростов Арена» состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги.
Краснодар
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Сегодня, 9 октября, на стадионе «Ростов Арена» состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги.
Сыграют «Ростов» и «Краснодар». Стартовый свисток Виталия Мешкова прозвучит в 19:00 мск.
Стартовые составы команд и запасные:
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Прохин, Сильянов, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.
Запасные: Цулая, Чернов, Поярков, Лангович, Мухин, Мелёхин, Миронов, Мельников, Ковальков, Голенков, Нтумба.
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Сперцян, Кривцов, Кевин Пина, Кордоба, Олусегун.
Запасные: Агкацев, Петров, Бородин, Пивоваров, Литвинов, Ахметов, Мацукатов, Ндука, Баньяц, Апеков, Попов.