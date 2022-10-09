«Пари Нижний Новгород» вничью сыграл с аутсайдером РПЛ

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эвертон
Манчестер Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Штутгарт
Унион Б
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал Сосьедад
Вильярреал
10
Футбол. Зарубежный
21:45
Лилль
Ланс
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Сельта
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Краснодар
32
Футбол. Зарубежный
19:00
Кремонезе
Наполи
14
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Ливерпуль
32
Футбол. Зарубежный
18:30
Герта
Фрайбург
22
Футбол. Зарубежный
18:05
Ренн
Нант
30
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Нефтехимик
22
Футбол. Первый дивизион
18:00
Родина
Енисей
02
Футбол. Зарубежный
17:15
Кадис
Эспаньол
22
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волгарь
КАМАЗ
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Кельн
52
Футбол. Премьер-лига
16:30
Торпедо
Нижний Новгород
00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Оренбург
Ахмат
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Кристал Пэлас
Лидс
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм Юнайтед
Фулхэм
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Страсбур
23
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Лорьян
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Осер
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Труа
32
Футбол. Зарубежный
16:00
Монца
Специя
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Салернитана
Верона
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Аталанта
22
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Мх
Уфа
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Шинник
Велес
20
Футбол. Зарубежный
15:00
Вальядолид
Бетис
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Кубань
00
Футбол. Зарубежный
14:00
Монпелье
Монако
02
Футбол. Премьер-лига
14:00
Спартак
Крылья Советов
52
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Волга
00
Футбол. Зарубежный
13:30
Торино
Эмполи
11
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Рубин
12
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
19:00
Ростов
Краснодар
32
16:30
Торпедо
Нижний Новгород
00
16:30
Оренбург
Ахмат
21
14:00
Спартак
Крылья Советов
52
8.10
Сочи
Локомотив
40
8.10
ЦСКА
Динамо
11
8.10
Факел
Зенит
11
7.10
Урал
Химки
21
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:42 (мск), источник: Lenta.Ru

«Пари Нижний Новгород» вничью сыграл с аутсайдером РПЛ

«Пари Нижний Новгород» вничью сыграл с «Торпедо» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нижний Новгород
ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 0:0. В ходе матча полузащитник хозяев Равиль Нетфуллин получил красную карточку.

Торпедо
0:0
Первый тайм: 0:0
Нижний Новгород
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В России выступают десятки иностранных спортсменов. Что их поражает и шокирует в нашей стране?
В «Манчестер Юнайтед» оценили вероятность ухода Роналду
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь