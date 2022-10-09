«Пари Нижний Новгород» вничью сыграл с аутсайдером РПЛ

Футбол, Премьер-лига, Тур 129.10.2022, 16:30 (МСК UTC+3)Лужники
|Николай Савичев
|Михаил Галактионов
|12
|Егор Бабурин
|13
|Никита Гойло
|4
|Олег Кожемякин
|5
|Лукас Масоэро
|28
|Игорь Смольников
|24
|Кирилл Гоцук
|90
|Боян Роганович
|86
|Илья Агапов
66′
|24
|Игор Савич
6′
|8
|Мамаду Майга
82′
|52
|Равиль Нетфуллин
15′75′
|93
|Тимур Сулейманов
|97
|Марио Чурич
|17
|Эльмир Набиуллин
80′
|3
|Илья Кутепов
13′
|6
|Иброгимхалил Юлдошев
|21
|Дамьен Ле Таллек
|9
|Вячеслав Кротов
59′
|27
|Михаил Каймаков
62′
|7
|Эдгар Севикян
|19
|Максим Турищев
|14
|Ярослав Михайлов
58′
|10
|Игорь Лебеденко
62′
|78
|Николай Калинский
|26
|Марко Коста
|89
|Дмитрий Стоцкий
27′31′
|18
|Давид Караев
78′
|94
|Дмитрий Рыбчинский
|49
|Егор Прошкин
|10
|Милсон
81′
|99
|Момо Янсане
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|4
|Удары (всего)
|17
|2
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)
|ВАР
|Игорь Панин(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Игорь Демешко(Россия, Химки)