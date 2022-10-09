«Ростов» победил «Краснодар» и поднялся на второе место в чемпионате России по футболу
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Ростова».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Ростова».
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ростов» со счетом 3:2 обыграл «Краснодар» в матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на «Ростов-Арене».
Забитыми мячами в составе победителей отметились Александр Сильянов (51-я минута), Дмитрий Полоз (59, с пенальти), Алексей Миронов (75). У «Краснодара» отличились Олакунле Олусегун (1), Джон Кордоба (32).
На 57-й минуте встречи бразильский защитник «Краснодара» Кайо Панталеан получил красную карточку и был удален с поля.
«Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 12 матчах. «Краснодар» располагается на пятой позиции с 21 очком после 12 игр. В следующем туре «Ростов» примет екатеринбургский «Урал» 14 октября. «Краснодар» на следующий день дома сыграет с грозненским «Ахматом».