«Ростов» победил «Краснодар» и поднялся на второе место в чемпионате России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ростов» со счетом 3:2 обыграл «Краснодар» в матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на «Ростов-Арене».

Забитыми мячами в составе победителей отметились Александр Сильянов (51-я минута), Дмитрий Полоз (59, с пенальти), Алексей Миронов (75). У «Краснодара» отличились Олакунле Олусегун (1), Джон Кордоба (32).

На 57-й минуте встречи бразильский защитник «Краснодара» Кайо Панталеан получил красную карточку и был удален с поля.