Футболист «Краснодара» забил самый быстрый гол в истории РПЛ

В матче против «Ростова» 20-летний футболист забил самый быстрый гол в истории РПЛ. Он отличился на девятой секунде встречи. Ранее рекордный показатель принадлежал другому нигерийцу — форварду «Спартака» Эммануэлю Эменике, забившему мяч в ворота «Алании» на десятой секунде игры в 2012 году.