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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
00:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист «Краснодара» забил самый быстрый гол в истории РПЛ

Нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун установил рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается в Telegram-канале чемпионата страны.

Краснодар
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В матче против «Ростова» 20-летний футболист забил самый быстрый гол в истории РПЛ. Он отличился на девятой секунде встречи. Ранее рекордный показатель принадлежал другому нигерийцу — форварду «Спартака» Эммануэлю Эменике, забившему мяч в ворота «Алании» на десятой секунде игры в 2012 году.

9 октября «Ростов» победил «Краснодар» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча прошла в Ростове и завершилась со счетом 3:2.

«Краснодар» имеет 21 очко и занимает пятую строку в турнирной таблице. В следующем туре 15 октября команда примет грозненский «Ахмат».

Ростов
3:2
Первый тайм: 0:2
Краснодар
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