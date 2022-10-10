Футболист «Краснодара» забил самый быстрый гол в истории РПЛ

Футбол, Премьер-лига, Тур 129.10.2022, 19:00 (МСК UTC+3)Ростов Арена
|Валерий Карпин
|Александр Сторожук
|Александр Сильянов
|51′
|Олакунле Олусегун
|1′
|Дмитрий Полоз
|59′
|Джон Кордоба(Эдуард Сперцян)
|31′
|Алексей Миронов(Данил Глебов)
|75′
|30
|Сергей Песьяков
49′
|39
|Матвей Сафонов
|18
|Данила Прохин
|6
|Кристиан Рамирес
|45
|Александр Сильянов
|80
|Егор Сорокин
13′
|55
|Максим Осипенко
|10
|Эдуард Сперцян
|15
|Данил Глебов
|16
|Кевин Ленини
10′
|47
|Даниил Уткин
|31
|Фернанду да Силва Кайо
10′57′
|7
|Дмитрий Полоз
80′
|88
|Никита Кривцов
|5
|Денис Терентьев
77′
|9
|Джон Кордоба
90+5′
|87
|Андрей Лангович
|11
|Алексей Ионов
69′
|23
|Роман Тугарев
76′
|98
|Сергей Петров
|77
|Степан Мельников
|40
|Олакунле Олусегун
60′
|88
|Кирилл Щетинин
36′
|84
|Вячеслав Литвинов
|8
|Алексей Миронов
|82
|Сергей Волков
79′
|27
|Николай Комличенко
85′
|7
|Ильзат Ахметов
|69
|Егор Голенков
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|12
|10
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Наиль Сейфетдинов(Россия, Казань)
|ВАР
|Евгений Кукуляк(Россия, Калуга)
|Ассистент ВАР
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)