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10:28 (мск), источник: Чемпионат.com

У Соболева зверская серия! Россиянин уже уделал Месси и вот-вот переплюнет Холанда

Александр забивает уже семь матчей подряд!

Спартак
ПСЖ
Манчестер Сити
Спартак
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Источник: Чемпионат.com
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Александр Соболев и Эрлинг Холанд — два футболиста в этом сезоне с семиматчевой голевой серией. Форвард «Манчестер Сити» не забил только в одном матче с 25 августа. В 11 играх во всех турнирах (клуб + сборная) норвежец наколотил 18 голов и ещё сделал две голевые передачи. Семиматчевая серия Холанда выпала на период с 27 августа по 24 сентября. Эрлинг положил по хет-трику «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест», отметился дублем в ворота «Севильи» и забил по мячу «Астон Вилле», дортмундской «Боруссии», «Вулверхэмптону» и сборной Словении.

Серия норвежца прервалась 27 сентября, когда Норвегия проиграла Сербии в Лиге наций (0:2). Холанд провёл на поле 90 минут, но не забил. Сейчас он попытается установить новый рекорд: он уже забил три мяча «Манчестер Юнайтед», два — «Копенгагену» и один — «Саутгемптону».

В России супербомбардиру из Манчестера бросил вызов Александр Соболев. Нападающий «Спартака» забивает семь матчей подряд. Александр начал серию 4 сентября, отличившись с «Зенитом». С тех пор форвард забил по одному голу «Ростову», «Факелу», «Локомотиву», сборной Кыргызстана, «Зениту» и оформил дубль в матче с «Крыльями Советов». В следующем туре Соболев может превзойти достижение Холанда. Для этого ему нужно забить в дерби с ЦСКА.

«До Холанда мне, как до куда-то там пешком. Там даже петицию создали, чтобы Холанда дисквалифицировать в АПЛ. Какой я Холанд? Это совсем разные вселенные. О какой цели говорим? Не знаю, никогда себе цели на ставлю. Просто играю в свою игру и пытаюсь что-то придумать».

Александр Соболев
форвард «Спартака» и сборной России

Крутая голевая серия есть у Лионеля Месси. Аргентинец забивает в шести матчах подряд, но в этом туре не отличился, так как пропустил встречу с «Реймсом» из-за повреждения.

Отметившись дублем в матче с «Крыльями Советов», Соболев также превзошёл достижение Неймара. Бразилец сделал дубль в Суперкубке Франции, а затем забивал на протяжении ещё пяти матчей.

В чемпионате России конкуренцию Соболеву может составить только Квинси Промес. Лучший бомбардир РПЛ забил пять голов в трёх последних матчах. От него дважды пострадали «Зенит», «Крылья Советов» и один раз — «Пари НН». Пресс-служба «Спартака» отметила результативность Соболева: «Семь матчей подряд забивает Саша Соболев — главный конкурент Эрлинга Холанда в мировом футболе прямо сейчас. Саша, ждём ещё голов!».

Павел Прохоров

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