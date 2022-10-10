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13:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрий Сёмин назвал три команды, которые могут навязать «Зениту» борьбу за чемпионство в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал команды, которые могут навязать «Зениту» борьбу за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

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Источник: Чемпионат.com

«Не только “Спартак” может навязать “Зениту” борьбу за чемпионство. Есть ещё и другие команды: ЦСКА, который сейчас хорошо играет, и “Ростов”. Всё только начинается», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

После 12 туров в Российской Премьер-Лиге лидирует «Зенит» с 30 очками. Ростовчане занимают второе место с 25 очками. На третьей строчке турнирной таблицы располагается московский «Спартак». На четвёртой позиции — ЦСКА с 24 очками. Сине-бело-голубые — действующие чемпионы страны. Клуб из Санкт-Петербурга выигрывает турнир четыре года подряд.

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