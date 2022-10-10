Юрий Сёмин назвал три команды, которые могут навязать «Зениту» борьбу за чемпионство в РПЛ

«Не только “Спартак” может навязать “Зениту” борьбу за чемпионство. Есть ещё и другие команды: ЦСКА, который сейчас хорошо играет, и “Ростов”. Всё только начинается», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.