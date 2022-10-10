Промес и Соболев попали в топ-3 лучших атакующих дуэтов Европы
Нападающие московского «Спартака» Квинси Промес и Александр Соболев занимают третье место среди атакующих дуэтов Европы, передает Transfermarkt.
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Нападающие московского «Спартака» Квинси Промес и Александр Соболев занимают третье место среди атакующих дуэтов Европы, передает Transfermarkt.
Пара форвардов Промес — Соболев забила 17 голов на двоих с начала сезона. Лучше показатели только у Эрлинга Холанда и Фила Фодена из английского «Манчестер Сити» (27 голов), а также у Килиана Мбаппе и Неймара из французского «ПСЖ» (20).
На четвертом месте бразильцы Малком и Вендел из петербургского «Зенита» (14); девятую строчку занимают Дмитрий Полоз и Николай Комличенко из «Ростова» (13).