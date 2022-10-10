Промес и Соболев попали в топ-3 лучших атакующих дуэтов Европы

Пара форвардов Промес — Соболев забила 17 голов на двоих с начала сезона. Лучше показатели только у Эрлинга Холанда и Фила Фодена из английского «Манчестер Сити» (27 голов), а также у Килиана Мбаппе и Неймара из французского «ПСЖ» (20).