Ловчев считает, что главная проблема «Динамо» в Йокановиче

«Когда Шварц пришел, он строил футбол, который нравился игрокам, в который хочется играть. И вот однажды я сидел в эфире и мне доказывали, что в “Динамо” пришел выдающий тренер (Йоканович), который дважды выигрывал чемпионшип в Англии. И что? У нас Дима Парфенов выигрывал Кубок страны. И где он сейчас? Нигде, потому что не дают работать. Шварц подходил “Динамо”, а вот этот тренер не подходит. Они играют бледненько.