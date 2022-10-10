Ловчев считает, что главная проблема «Динамо» в Йокановиче
Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о главном тренере «Динамо» Славише Йокановиче.
Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о главном тренере «Динамо» Славише Йокановиче.
Экс-динамовец считает, что сербский специалист не подходит команде.
«Когда Шварц пришел, он строил футбол, который нравился игрокам, в который хочется играть. И вот однажды я сидел в эфире и мне доказывали, что в “Динамо” пришел выдающий тренер (Йоканович), который дважды выигрывал чемпионшип в Англии. И что? У нас Дима Парфенов выигрывал Кубок страны. И где он сейчас? Нигде, потому что не дают работать. Шварц подходил “Динамо”, а вот этот тренер не подходит. Они играют бледненько.
Конечно, в Йокановиче есть проблема, а как иначе. Отставка? Нет, дайте человеку поработать. Надоело уже, что везде одни отставки-отставки. Причем этих же людей потом в другие команды берут", — цитирует Ловчева Legalbet.
«Динамо» с 17 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче бело-голубые дома сыграют с «Оренбургом» 15 октября.