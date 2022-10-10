Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ноттингем Форест
Астон Вилла
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эльче
Мальорка
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фиорентина
Лацио
02
Футбол. Первый дивизион
19:30
Арсенал
Алания
02
Футбол. Еврокубки
11.10
Копенгаген
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
11.10
Маккаби Хайфа
Ювентус
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
9.10
Ростов
Краснодар
32
9.10
Торпедо
Нижний Новгород
00
9.10
Оренбург
Ахмат
21
9.10
Спартак
Крылья Советов
52
8.10
Сочи
Локомотив
40
8.10
ЦСКА
Динамо
11
8.10
Факел
Зенит
11
7.10
Урал
Химки
21
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
21:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ловчев считает, что главная проблема «Динамо» в Йокановиче

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о главном тренере «Динамо» Славише Йокановиче.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Экс-динамовец считает, что сербский специалист не подходит команде.

«Когда Шварц пришел, он строил футбол, который нравился игрокам, в который хочется играть. И вот однажды я сидел в эфире и мне доказывали, что в “Динамо” пришел выдающий тренер (Йоканович), который дважды выигрывал чемпионшип в Англии. И что? У нас Дима Парфенов выигрывал Кубок страны. И где он сейчас? Нигде, потому что не дают работать. Шварц подходил “Динамо”, а вот этот тренер не подходит. Они играют бледненько.

Конечно, в Йокановиче есть проблема, а как иначе. Отставка? Нет, дайте человеку поработать. Надоело уже, что везде одни отставки-отставки. Причем этих же людей потом в другие команды берут", — цитирует Ловчева Legalbet.

«Динамо» с 17 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче бело-голубые дома сыграют с «Оренбургом» 15 октября.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь