Нигматуллин назвал неожиданными текущие результаты «Спартака» при Абаскале

«Спартак» продолжает радовать болельщиков, специалистов и всех неравнодушных к команде. Изначально Абаскаль для спартаковских поклонников и для экспертов, в том числе и для меня, был тренер-ноунейм. Тренер, который смог бы обратить на себя внимание и создать правильное впечатление только своей успешной работой. Потому что работать в «Спартаке» очень непросто — большой объем критики и внимания. С другой стороны, если у тебя получается, ты становишься звездой. Такой шанс есть у Абаскаля, который делает очень хорошую работу в этом году. Признаюсь: неожиданно. Но все же появилось два лидера в атаке, которые тащат «Спартак» и соответственно дают результат«, — цитирует Нигматуллина “Газета.Ru”.