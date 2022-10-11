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01:04 (мск), источник: Sport24

Бейл рассказал о «тупых поражениях» «Крыльев Советов»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал, на какое место самарский клуб может претендовать в этом сезоне РПЛ.

Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sport24

«За какое место “Крылья” смогут побороться в этом сезоне? Нам точно нужно подниматься выше в турнирной таблице.

У нас уже было несколько тупых поражений, в которых мы должны были победить. Например, глупая игра с «Локомотивом» (1:1), мы должны были забрать победу. Или с «Краснодаром» (0:0) на прошлой неделе.

Нам нужно продолжать усердно работать и стараться набирать как можно больше очков в турнирной таблице«, — заявил голландец в интервью “СЭ”.

«Крылья Советов» располагаются на 11-м месте в таблице в РПЛ, набрав 11 очков в 12 матчах.

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Первый тайм: 1:1
Крылья Советов
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