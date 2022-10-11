Бейл рассказал о «тупых поражениях» «Крыльев Советов»

«За какое место “Крылья” смогут побороться в этом сезоне? Нам точно нужно подниматься выше в турнирной таблице.

У нас уже было несколько тупых поражений, в которых мы должны были победить. Например, глупая игра с «Локомотивом» (1:1), мы должны были забрать победу. Или с «Краснодаром» (0:0) на прошлой неделе.

Нам нужно продолжать усердно работать и стараться набирать как можно больше очков в турнирной таблице«, — заявил голландец в интервью “СЭ”.