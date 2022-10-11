Бейл рассказал о «тупых поражениях» «Крыльев Советов»
Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал, на какое место самарский клуб может претендовать в этом сезоне РПЛ.
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал, на какое место самарский клуб может претендовать в этом сезоне РПЛ.
«За какое место “Крылья” смогут побороться в этом сезоне? Нам точно нужно подниматься выше в турнирной таблице.
У нас уже было несколько тупых поражений, в которых мы должны были победить. Например, глупая игра с «Локомотивом» (1:1), мы должны были забрать победу. Или с «Краснодаром» (0:0) на прошлой неделе.
Нам нужно продолжать усердно работать и стараться набирать как можно больше очков в турнирной таблице«, — заявил голландец в интервью “СЭ”.
«Крылья Советов» располагаются на 11-м месте в таблице в РПЛ, набрав 11 очков в 12 матчах.