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07:22 (мск), источник: Sport24

Юран: Промес в «Спартаке» 90-х подошел бы для ротации, не больше

Российский тренер Сергей Юран поделился мнением о том, какая роль была бы у вингера «Спартака» Квинси Промеса, играй он за красно-белых в 90-х.

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Источник: Sport24

«Думаю, что для ротации он бы подошел. Не больше! Куда Аленичева убрать? Титова, Тихонова? Сейчас же Квинси — основополагающий игрок на поле для “Спартака”. Сколько он отрабатывает без мяча, старается. Вот он когда пришел в “Спартак”, я скептически смотрел. Думал, что он приехал доиграть. Но надо отдать должное, тренер нашел подход. По игроку видно, играет с желанием, живет результатом, приносит пользу. Это здорово», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Квинси Промес принял участие в 16 матчах, забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.

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