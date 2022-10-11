Губерниев: нормальные люди не сравнивают Соболева с Холандом

Футбол, Премьер-лига, Тур 129.10.2022, 14:00 (МСК UTC+3)Открытие Банк Арена, 12222 зрителя
|Гильермо Абаскаль
|Игорь Осинькин
|Квинси Промес(Даниил Денисов)
|45′
|Роман Ежов(Максим Глушенков)
|6′
|Александр Соболев(Данил Пруцев)
|50′
|Амар Рахманович(Александр Солдатенков)
|56′
|Александр Соболев(Антон Зиньковский)
|61′
|Руслан Литвинов(Квинси Промес)
|73′
|Квинси Промес(Павел Маслов)
|90′
|57
|Александр Селихов
|1
|Иван Ломаев
|68
|Руслан Литвинов
|4
|Александр Солдатенков
|47
|Роман Зобнин
|23
|Гленн Бейл
|82
|Даниил Хлусевич
|24
|Роман Евгеньев
|97
|Даниил Денисов
|31
|Георгий Зотов
43′
|7
|Александр Соболев
|15
|Максим Глушенков
|10
|Квинси Промес
|8
|Максим Витюгов
73′
|14
|Георгий Джикия
80′
|6
|Сергей Бабкин
|32
|Миха Мевля
|9
|Сергей Пиняев
67′
|18
|Наиль Умяров
86′
|30
|Александр Чиркович
|92
|Николай Рассказов
|11
|Роман Ежов
72′
|25
|Данил Пруцев
81′
|7
|Дмитрий Цыпченко
|39
|Павел Маслов
|20
|Амар Рахманович
82′
|11
|Шамар Николсон
59′
|18
|Артем Соколов
|17
|Антон Зиньковский
|14
|Александр Коваленко
82′
|73
|Владислав Шитов
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|8
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Кирилл Большаков(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Иван Сиденков(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)