Губерниев: нормальные люди не сравнивают Соболева с Холандом

«А кто-то сравнивает Соболева и Холанда? Не слышал об этом. Это как минимум странно и смешно. Нормальные люди не сравнивают Холанда и Соболева», — сказал Губерниев.

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» со счетом 5:2. В составе победителей по дублю оформили Квинси Промес и Александр Соболев, еще один гол забил Руслан Литвинов.

Благодаря этой победе красно-белые набрали 25 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Соболев является лидером чемпионата по количеству результативных передач (5). В сезоне-2022/23 в РПЛ он забил шесть мячей.