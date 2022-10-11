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10:03 (мск), источник: Газета.Ру

Губерниев: нормальные люди не сравнивают Соболева с Холандом

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на сравнения форварда московского «Спартака» Александра Соболева с нападающим английского «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, передает Metaratings

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

«А кто-то сравнивает Соболева и Холанда? Не слышал об этом. Это как минимум странно и смешно. Нормальные люди не сравнивают Холанда и Соболева», — сказал Губерниев.

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» со счетом 5:2. В составе победителей по дублю оформили Квинси Промес и Александр Соболев, еще один гол забил Руслан Литвинов.

Благодаря этой победе красно-белые набрали 25 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Соболев является лидером чемпионата по количеству результативных передач (5). В сезоне-2022/23 в РПЛ он забил шесть мячей.

Ранее бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высмеял тех, кто сравнивает нападающего московского «Спартака» Александра Соболева с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

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5:2
Первый тайм: 1:1
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