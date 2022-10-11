Бразилец из «Зенита» высказался о возможном выступлении за сборную России

«Это будет проявлением уважения к стране и клубу, которые так тепло меня приняли. Если это поможет “Зениту” получить дополнительное место еще для одного иностранца, то в выигрыше останутся все», — заявил футболист.

Бразилец также допустил возможность выступления за сборную России. «Может быть, это вопрос какого-то будущего, о котором я пока ничего не знаю», — отметил он.