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15:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Бразилец из «Зенита» высказался о возможном выступлении за сборную России

Бразильский нападающий «Зенита» Малком высказался о желании получить российское гражданство.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

«Это будет проявлением уважения к стране и клубу, которые так тепло меня приняли. Если это поможет “Зениту” получить дополнительное место еще для одного иностранца, то в выигрыше останутся все», — заявил футболист.

Бразилец также допустил возможность выступления за сборную России. «Может быть, это вопрос какого-то будущего, о котором я пока ничего не знаю», — отметил он.

О желании Малкома получить гражданство России стало известно 19 сентября. Бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом России, трижды завоевал Суперкубок страны и стал победителем Кубка России.

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