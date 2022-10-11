Бразилец из «Зенита» высказался о возможном выступлении за сборную России
Бразильский нападающий «Зенита» Малком высказался о желании получить российское гражданство.
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Бразильский нападающий «Зенита» Малком высказался о желании получить российское гражданство.
«Это будет проявлением уважения к стране и клубу, которые так тепло меня приняли. Если это поможет “Зениту” получить дополнительное место еще для одного иностранца, то в выигрыше останутся все», — заявил футболист.
Бразилец также допустил возможность выступления за сборную России. «Может быть, это вопрос какого-то будущего, о котором я пока ничего не знаю», — отметил он.
О желании Малкома получить гражданство России стало известно 19 сентября. Бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом России, трижды завоевал Суперкубок страны и стал победителем Кубка России.