«Спартак» показал фотосессию команды в новой форме на сезон-2022/23
Московский «Спартак» показал видео фотосессии красно-белых для презентации новой формы на сезон-2022/23.
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Московский «Спартак» показал видео фотосессии красно-белых для презентации новой формы на сезон-2022/23.
Первый и второй комплект новой экипировки привычно выполнены в красно-белых цветах. Сначала футболисты «Спартака» провели индивидуальные фотосессии, а затем сделали командные снимки.
После 12 туров «Спартак» занимает третье место в таблице российской Премьер-лиги. В воскресенье, 16 октября, красно-белые сыграют в гостях против московского ЦСКА.