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20:54 (мск), источник: Sport24

«Спартак» показал фотосессию команды в новой форме на сезон-2022/23

Московский «Спартак» показал видео фотосессии красно-белых для презентации новой формы на сезон-2022/23.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Первый и второй комплект новой экипировки привычно выполнены в красно-белых цветах. Сначала футболисты «Спартака» провели индивидуальные фотосессии, а затем сделали командные снимки.

После 12 туров «Спартак» занимает третье место в таблице российской Премьер-лиги. В воскресенье, 16 октября, красно-белые сыграют в гостях против московского ЦСКА.

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