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11:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» выбрал нового тренера. Но не всё так просто

Назначению Галактионова мешает губернатор. А ещё есть два запасных варианта.

Локомотив
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Источник: Чемпионат.com

В этом сезоне самым интригующим клубом РПЛ уверенно стал «Локомотив». Команда выдала свой самый провальный старт сезона в XXI веке и застряла в зоне стыковых матчей. Кадровые перестановки были вопросом времени, и после разгрома в Сочи время перемен всё же настало. Клуб оперативно объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра. С тех пор прошло уже больше двух суток, а новостей от «Локомотива» по-прежнему нет. Но если фигура преемника Цорна покрыта тайной, то по главному тренеру определённая конкретика всё же есть.

Главный кандидат. Его собирались назначить ещё 10 октября

Речь о Михаиле Галактионове, который сейчас совмещает работу в «Пари НН» и молодёжной сборной России. История развивалась стремительно: в воскресенье, 9 октября, «Нижний» играл в гостях с «Торпедо» в 12-м туре РПЛ (0:0). Галактионов, соответственно, был в Москве, и после матча у него состоялась встреча с руководством «Локомотива». Клуб, по нашей информации, смотрел на ситуацию оптимистично и планировал объявить о назначении уже на следующий день — в понедельник, 10 октября. Но этого не случилось.

Источник: Чемпионат.com

В чём же дело? В том, что в ситуацию вмешался губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По словам нашего источника, он не хочет отпускать Галактионова из «Пари НН» и имеет на это вескую причину: в летнее трансферное окно команду комплектовали прицельно под тренера. Сейчас же, если тот уйдёт, сезон, складывавшийся по благоприятному сценарию, может превратиться в провальный.

Несмотря на недовольство Никитина, ситуация остаётся неразрешённой. Галактионов по-прежнему главный претендент на тренерский пост в «Локомотиве», а переговоры продолжаются.

Кто ещё претендует на пост главного тренера «Локо»?

В списке реальных кандидатов фигурируют ещё два человека. Первый — Сергей Юран. Многие прогнозировали, что после загадочной отставки из «Химок» он нескоро вернётся к работе, но на деле к тренеру обратились из топ-клуба. В конце сентября Юран встречался с председателем совета директоров «Локомотива» Александром Плутником и обсуждал с ним потенциальное назначение. Более того, есть информация, что Юран звонил одному из агентов, чтобы тот «готовил команду», поскольку он «заходит в московский клуб». При этом сам Плутник, по последней информации СМИ, хочет покинуть «Локомотив».

В данный момент Юран остаётся претендентом на пост, но его назначение станет возможным только в том случае, если у «Локомотива» сорвутся переговоры с Галактионовым. Ровно в таком же положении находится второй из неосновных кандидатов — Андрей Талалаев. Он был уволен из «Ахмата» месяц назад и теперь открыт для новых вызовов.

Также в СМИ фигурировал Игорь Осинькин. Однако, по нашей информации, «Локомотив» не рассматривает кандидатуру главного тренера «Крыльев Советов».

А что же Юрий Сёмин? Про легенду заговорили, как только «Локомотив» объявил об уходе Циннбауэра. И, по нашей информации, кандидатуру Сёмина в клубе действительно обсуждали. Однако есть нюанс, который делает камбэк практически невозможным. Против назначения Сёмина выступает глава РЖД Олег Белозёров. Так что мечты о воссоединении с лучшим тренером в истории «Локомотива» болельщикам, похоже, придётся отложить.

Андрей Панков, Михаил Рождественский

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