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11:39 (мск), источник: Чемпионат.com

5 топ-легионеров разъехались из России по арендам. Кто из них может вернуться зимой?

Похоже, только один.

Краснодар
Ростов
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

Этой зимой в Российскую Премьер-Лигу могут вернуться пять легионеров, которые воспользовались опцией приостановки контракта. По два иностранца теоретически прибудут в «Краснодар» и «Ростов», а один, возможно, в «Спартак». Рассказываем, кто эти иностранцы.

Вандерсон, «Краснодар»

28-летний форвард уехал в «Интернасьонал» ещё в марте. С тех пор Вандерсон провёл 24 матча, забил шесть голов и сделал две результативные передачи. Бразилец играет в старте и проводит на поле в среднем 68 минут за матч. Его арендное соглашение рассчитано до 31 декабря, и, возможно, Вандерсон останется на родине. Контракт нападающего предусматривает опцию выкупа, а так как он чувствует себя максимально комфортно в «Интернасьонале», то не желает возвращаться в Россию. Основной фактор такого решения — семья. Похоже, в футболке «Краснодара» мы его больше не увидим.

По словам комментатора Константина Генича, именно Вандерсон был инициатором отъезда легионеров из «Краснодара»: «Вандерсон, да, так и есть. Он начал паниковать из-за всей этой истории. Именно он был инициатором. Больше ничего не скажу. Он испугался. Он просто испугался и начал раскачивать лодку, а Крыховяк, наоборот, успокаивал. Вандерсон сказал: “До свидания”, а остальные: “Что мы будем делать?”. Насколько я знаю, Гжегож всех пытался успокоить, но, к сожалению, у него не получилось».

Хуниор Алонсо, «Краснодар»

Парагвайский центральный защитник уехал обратно в «Атлетико Минейро» через два месяца после подписания контракта с «Краснодаром». Алонсо не сыграл за «быков» ни разу и подписал арендное соглашение с бразильским клубом до 31 декабря. 29-летний защитник провёл 40 матчей в 2022 году, сделал три результативные передачи, выходил на поле в старте и провёл пять игр с капитанской повязкой. Летом Алонсо допустил возможность возвращения в «Краснодар», а две недели назад его агент Диего Серрати это подтвердил фразой «по состоянию на сегодня Хуниор зимой вернётся в Россию».

«Контракт с “Краснодаром” рассчитан до 2024 года. Я поддерживаю связь с руководством, они звонят мне буквально каждую неделю, рассказывая об обстановке в России. Также я общаюсь с одноклубниками, в частности с Вандерсоном и Кайо. Понимаю, что клуб заплатил за меня более € 8 млн — это значительные инвестиции. Поэтому не могу сказать, что моё возвращение невозможно, но и загадывать не могу. Сейчас у меня контракт с “Атлетико” до декабря, посмотрим, как будет складываться ситуация дальше».

Хуниор Алонсо
защитник «Атлетико Минейро»

Армин Гигович, «Ростов»

Гигович ушёл в марте в «Хельсингборг». Там он пробыл пять месяцев, сыграл 16 матчей, выходил в старте и забил два гола. Арендное соглашение полузащитника было рассчитано до 30 июня, но клуб договорился с игроком о продлении контракта до 31 августа. В последний день лета Армин перешёл в «Оденсе» на правах аренды до 31 декабря, там он провёл шесть игр и забил один гол.

Деннис Хаджикадунич, «Ростов»

Босниец играл в России три с половиной года, а затем воспользовался пунктом о приостановке контракта и уехал в «Мальмё». Там Хаджикадунич сыграл 30 матчей, забил гол в чемпионате и выиграл Кубок Швеции. Летом его агент Валид Фаур говорил, что у Денниса есть конкретный интерес от двух больших клубов из Британии и Италии, поэтому он не вернётся в Россию. Несколько дней назад защитник сам высказался о своём будущем.

«Хочу ли я вернуться в Россию, в “Ростов”? На данный момент абсолютно нет. Так мне подсказывают инстинкты. Я не хочу возвращаться в Россию, учитывая, как это будет выглядеть. Никаких контактов с представителями “Ростова” у меня нет. Я не общаюсь с ними, и, честно говоря, мне всё равно. Я фокусируюсь только на игре за “Мальмё” и сборную Боснии».

Денис Хаджикадунич
защитник «Мальме»

Лукас Айртон, «Спартак»

Защитник покинул «Спартак» и перешёл во «Фламенго» на правах аренды до 31 декабря. При этом в контракте Айртона предусмотрено обязательное право выкупа при наступлении определённых условий. По данным Globo Esporte, если Айртон проведёт за бразильский клуб не менее 65% матчей до конца года, «Фламенго» будет обязан автоматически выкупить его за € 9 млн. Такое условие прописано в сделке со «Спартаком». В этом случае выплаты будут разбиты на четыре года. С 31 марта Айртон провёл 33 (10 пропустил) матча за «Фламенго», забил два гола и сделал четыре ассиста. С большой долей вероятности он проведёт более 65% игр до конца года (всего осталось восемь матчей), а значит, не вернётся в Россию.

Павел Прохоров

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