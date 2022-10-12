Экс-футболист «Спартака» рассказал о дискриминации россиян в Испании
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Игорь Ледяхов рассказал об отношении к приезжающим в Испанию россиянам.
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Игорь Ледяхов рассказал об отношении к приезжающим в Испанию россиянам.
Большую часть карьеры полузащитник провел в Испании. Там он представлял хихонский «Спортинг» и «Эйбар».
«Ковид ушел, теперь конфликт России с Украиной разгорелся. Происходящее негативно влияет на каждого неравнодушного человека. Я уже не говорю о глобальных экономических проблемах. Испанию они тоже затронули. С Украины много народа приехало, а русских меньше стало. Наши банки под санкциями, упрощенный въезд из России в ЕС отменили. Делается все, лишь бы граждане РФ поменьше приезжали», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».
Помимо «Спартака», Ледяхов выступал за ростовский СКА, таганрогское «Торпедо», днепропетровский «Днепр» и волгоградский «Ротор».