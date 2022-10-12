Экс-футболист «Спартака» рассказал о дискриминации россиян в Испании

«Ковид ушел, теперь конфликт России с Украиной разгорелся. Происходящее негативно влияет на каждого неравнодушного человека. Я уже не говорю о глобальных экономических проблемах. Испанию они тоже затронули. С Украины много народа приехало, а русских меньше стало. Наши банки под санкциями, упрощенный въезд из России в ЕС отменили. Делается все, лишь бы граждане РФ поменьше приезжали», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».