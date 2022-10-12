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17:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Глеб: да, я мог попасть в «Спартак»

Бывший белорусский футболист лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб рассказал, как мог состояться его трансфер в московский «Спартак».

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Источник: РИА "Новости"

«Да, я мог попасть в “Спартак”, был такой вариант. Мне было 16 или 17 лет, приезжали представители “Спартака”. Тогда у них была сильная команда, гремела на всю Европу. Я уже думал, что перейду туда, тем более что “Спартак” вроде как забирал не только меня, но и брата. Однако потом мы поехали на какой-то турнир со сборной, и на нас положили глаз из Германии. С Романцевым лично не разговаривали, но предметный интерес был. “Спартак” мне нравился — техничная команда. Но получилось как получилось», — приводит слова Глеба «Российская газета».

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