Атакующий дуэт «Спартака» — в тройке лучших в Европе. А кто там ещё?
В первой десятке — сразу четыре связки из РПЛ.
В первой десятке — сразу четыре связки из РПЛ.
Портал Transfermarkt составил список самых продуктивных атакующих дуэтов Европы. В рейтинге оказались футболисты из ведущих лиг континента, а в расчёт принимались голы в чемпионатах, Лиге чемпионов и Лиге Европы. В первой пятёрке оказались сразу два дуэта из РПЛ.
Купленный летом у дортмундской «Боруссии» Холанд демонстрирует впечатляющую результативность. Нападающий забил уже 20 мячей в АПЛ и Лиге чемпионов, а на каждый гол ему требуется всего 53 минуты. Неудивительно, что Эрлинг с большим запасом лидирует в списке бомбардиров чемпионата Англии. Занимающий второе место Гарри Кейн забил почти в два раза меньше голов (восемь против 15). В этом сезоне Холанд оформил три хет-трика — больше других от него пострадали «Кристал Пэлас», «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед».
Цифры Фодена гораздо скромнее, чем у его одноклубника, но это никого не удивляет. Англичанин, в отличие от Холанда, не играет на позиции нападающего. В первых шести матчах АПЛ Фоден отметился голом всего один раз, а потом его прорвало. Он забил пять мячей в трёх матчах (три гола оформил в игре «Ман Юнайтед») и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров «Сити».
У Мбаппе яркий старт сезона, хотя в плане результативности он всё-таки немного проигрывает Холанду. Килиан забил 12 мячей, на каждый гол ему требуется 89 минут. Круче всего он проявил себя в гостевой игре чемпионата Франции с «Лиллем» (7:1), когда отгрузил в ворота соперника три мяча. Правда, в последних четырёх матчах Лиги 1 Мбаппе оформил всего один гол. Француз делит лидерство в списке бомбардиров турнира вместе с Неймаром и нападающим «Лорьяна» Теремасом Моффи.
Неймар здорово смотрится на старте сезона, хотя в последних пяти матчах Лиги 1 отличился всего один раз. При этом бразилец забивал в каждом из первых пяти туров — на этом отрезке у него было семь голов. Впереди чемпионат мира в Катаре, и для Неймара он может стать последним в карьере. Наверняка бразилец сделает всё, чтобы подойти к турниру в хорошей форме. Если, конечно, травмы обойдут его стороной.
«Спартак» занимает второе место в РПЛ по количеству голов, но именно в его составе выступает самый продуктивный атакующий дуэт страны. Результат спартаковцев мог быть ещё лучше, однако российские клубы пропускают еврокубковый сезон. На один гол Промесу требуется 99 минут, и сейчас он лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата. Голландец не забивал всего в четырёх матчах РПЛ — в трёх случаях «Спартак» не побеждал. У Промеса пока нет ни одного хет-трика, зато он трижды делал дубль.
В первых семи турах РПЛ Соболев забил всего один мяч — так себе результат для нападающего. После этого Александр выдал серию из четырёх матчей с голами и стал вторым снайпером «Спартака». Чаще него в этом чемпионате забивали всего четыре футболиста, включая Промеса. Кстати, нападающие «Спартака» хороши не только с точки зрения голов, но и в плане результативных передач. Каждый из них уже оформил по пять ассистов.
Малком сейчас делит третье место в списке лучших снайперов РПЛ вместе с Эдуардом Сперцяном. Каждый из них забил в этом чемпионате по восемь мячей. При этом бразилец обошёлся без голов с пенальти, а игрок «Краснодара» трижды отличился с «точки». Малком на старте сезона выдал серию из четырёх матчей без забитых мячей, а затем забивал в среднем по голу за игру. Больше других от игрока «Зенита» пострадали «Урал» и «Оренбург» — в их ворота он отгрузил по два мяча.
Играющий на позиции полузащитника Вендел — в десятке лучших бомбардиров сезона в РПЛ. Круче всего он показал себя в игре с «Оренбургом» (8:0) — провёл 73 минуты на поле и забил три мяча. Из шести голов в чемпионате Вендела три оказались победными.
Почти все голы этого дуэта оформил Левандовски (12 из 14). Польский футболист минувшим летом сменил «Баварию» на «Барселону», но это никак не сказалось на его результативности. В чемпионате Испании поляк забивает больше одного мяча за игру — девять голов в восьми матчах. Он не отличался только в двух турах Примеры. В Лиге чемпионов Левандовски отгрузил трёшку «Виктории», но после этого не забивал в двух играх подряд. Впрочем, в этих матчах у «Барсы» голами не отметился никто.
Дембеле в этом сезоне оформил всего два гола. Забивал француз в тех матчах, где его команда громила соперника. Сперва отличился в игре с «Реалом Сосьедад» (4:1), а затем — во встрече с «Кадисом» (4:0). В Лиге чемпионов Дембеле пока не забивал, хотя уже отдал две голевые передачи.
Во второй половине первой десятки ещё два дуэта, представляющие чемпионат России.