Атакующий дуэт «Спартака» — в тройке лучших в Европе. А кто там ещё?

Портал Transfermarkt составил список самых продуктивных атакующих дуэтов Европы. В рейтинге оказались футболисты из ведущих лиг континента, а в расчёт принимались голы в чемпионатах, Лиге чемпионов и Лиге Европы. В первой пятёрке оказались сразу два дуэта из РПЛ.

Эрлинг Холанд и Фил Фоден («Манчестер Сити») — 27 (20+7) голов

Купленный летом у дортмундской «Боруссии» Холанд демонстрирует впечатляющую результативность. Нападающий забил уже 20 мячей в АПЛ и Лиге чемпионов, а на каждый гол ему требуется всего 53 минуты. Неудивительно, что Эрлинг с большим запасом лидирует в списке бомбардиров чемпионата Англии. Занимающий второе место Гарри Кейн забил почти в два раза меньше голов (восемь против 15). В этом сезоне Холанд оформил три хет-трика — больше других от него пострадали «Кристал Пэлас», «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед».

Цифры Фодена гораздо скромнее, чем у его одноклубника, но это никого не удивляет. Англичанин, в отличие от Холанда, не играет на позиции нападающего. В первых шести матчах АПЛ Фоден отметился голом всего один раз, а потом его прорвало. Он забил пять мячей в трёх матчах (три гола оформил в игре «Ман Юнайтед») и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров «Сити».

Килиан Мбаппе и Неймар («ПСЖ») — 21 (12+9) гол

У Мбаппе яркий старт сезона, хотя в плане результативности он всё-таки немного проигрывает Холанду. Килиан забил 12 мячей, на каждый гол ему требуется 89 минут. Круче всего он проявил себя в гостевой игре чемпионата Франции с «Лиллем» (7:1), когда отгрузил в ворота соперника три мяча. Правда, в последних четырёх матчах Лиги 1 Мбаппе оформил всего один гол. Француз делит лидерство в списке бомбардиров турнира вместе с Неймаром и нападающим «Лорьяна» Теремасом Моффи.

Неймар здорово смотрится на старте сезона, хотя в последних пяти матчах Лиги 1 отличился всего один раз. При этом бразилец забивал в каждом из первых пяти туров — на этом отрезке у него было семь голов. Впереди чемпионат мира в Катаре, и для Неймара он может стать последним в карьере. Наверняка бразилец сделает всё, чтобы подойти к турниру в хорошей форме. Если, конечно, травмы обойдут его стороной.

Квинси Промес и Александр Соболев («Спартак») — 17 (11+6) голов

«Спартак» занимает второе место в РПЛ по количеству голов, но именно в его составе выступает самый продуктивный атакующий дуэт страны. Результат спартаковцев мог быть ещё лучше, однако российские клубы пропускают еврокубковый сезон. На один гол Промесу требуется 99 минут, и сейчас он лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата. Голландец не забивал всего в четырёх матчах РПЛ — в трёх случаях «Спартак» не побеждал. У Промеса пока нет ни одного хет-трика, зато он трижды делал дубль.

В первых семи турах РПЛ Соболев забил всего один мяч — так себе результат для нападающего. После этого Александр выдал серию из четырёх матчей с голами и стал вторым снайпером «Спартака». Чаще него в этом чемпионате забивали всего четыре футболиста, включая Промеса. Кстати, нападающие «Спартака» хороши не только с точки зрения голов, но и в плане результативных передач. Каждый из них уже оформил по пять ассистов.

Малком и Вендел («Зенит») — 14 (8+6) голов

Малком сейчас делит третье место в списке лучших снайперов РПЛ вместе с Эдуардом Сперцяном. Каждый из них забил в этом чемпионате по восемь мячей. При этом бразилец обошёлся без голов с пенальти, а игрок «Краснодара» трижды отличился с «точки». Малком на старте сезона выдал серию из четырёх матчей без забитых мячей, а затем забивал в среднем по голу за игру. Больше других от игрока «Зенита» пострадали «Урал» и «Оренбург» — в их ворота он отгрузил по два мяча.

Играющий на позиции полузащитника Вендел — в десятке лучших бомбардиров сезона в РПЛ. Круче всего он показал себя в игре с «Оренбургом» (8:0) — провёл 73 минуты на поле и забил три мяча. Из шести голов в чемпионате Вендела три оказались победными.

Роберт Левандовски и Усман Дембеле («Барселона») — 14 (12+2) голов

Почти все голы этого дуэта оформил Левандовски (12 из 14). Польский футболист минувшим летом сменил «Баварию» на «Барселону», но это никак не сказалось на его результативности. В чемпионате Испании поляк забивает больше одного мяча за игру — девять голов в восьми матчах. Он не отличался только в двух турах Примеры. В Лиге чемпионов Левандовски отгрузил трёшку «Виктории», но после этого не забивал в двух играх подряд. Впрочем, в этих матчах у «Барсы» голами не отметился никто.

Дембеле в этом сезоне оформил всего два гола. Забивал француз в тех матчах, где его команда громила соперника. Сперва отличился в игре с «Реалом Сосьедад» (4:1), а затем — во встрече с «Кадисом» (4:0). В Лиге чемпионов Дембеле пока не забивал, хотя уже отдал две голевые передачи.

Кто ещё попал в первую десятку

Во второй половине первой десятки ещё два дуэта, представляющие чемпионат России.