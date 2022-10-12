Агент Алипа предрек возможный уход казахстанца из «Зенита»

Источник: ФК "Зенит"

При этом он отметил что 22-летний футболист готов бороться за основное место в стартовом составе петербургской команды.

"Понятно, что любой футболист хочет постоянно играть в основе, но Алип молодой парень, он готов конкурировать и будет доказывать свое право на место в составе тренировками и играми. Если ситуация с игровым временем не изменится, сценарии могут быть разными. Понятно, что для молодого, перспективного футболиста, я думаю, нужно будет искать варианты в другом клубе РПЛ.

На него уже есть спрос, без команды он точно не останется. Но, конечно, хотелось бы закрепиться в «Зените» — команде, которая долгое время идет на первом месте, потому что именно в конкурентной среде он вырастет топовым футболистом", — сказал Касабиев.

В текущем сезоне Алип дважды выходил на замену в матчах чемпионата России, а также принял участие в трех играх Кубка России.