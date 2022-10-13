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00:36 (мск), источник: Известия

Кандидатский максимум: кто будет выводить «Локомотив» из кризиса

В шорт-листе Галактионов, Семин, Талалаев и Юран, но клуб привык удивлять.

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Источник: Известия

Михаил Галактионов остается основным претендентом на пост главного тренера московского «Локомотива», сообщил «Известиям» источник в клубе. Переговоры осложняет тот факт, что «Пари Нижний Новгород» — клуб, который сейчас возглавляет тренер, — не готов с ним расстаться. Если позиция нижегородцев не изменится, «Локомотив» будет выбирать из Андрея Талалаева, Сергея Юрана и Юрия Семина. Не исключены перемены и в руководстве клуба. Александр Плутник — председатель совета директоров «Локо» — хочет покинуть клуб. Его может сменить директор ОАО «РЖД» по коммуникациям Юрий Нагорных. Кроме того, клуб планирует снизить потолок зарплат.

Три реальных кандидата

Неопределенность с тренерским штабом московского «Локомотива» сохраняется пятый день — с того момента, как 8 октября, через 15 минут после разгрома 0:4 от «Сочи», в отставку были отправлены главный тренер Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн. К ближайшему матчу с «Торпедо» команду готовит Заур Хапов — помощник бывшего главного тренера, который долгое время отвечал в клубе за подготовку вратарей.

— Решение по увольнению тренера и руководства клуба зрело давно, — заявил «Известиям» бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин. — Точнее, сразу же после их назначения, потому что выглядело неадекватным. Но это уже история, и, к сожалению, нехорошая, которая загнала «Локомотив» практически в зону вылета. Выбираться из нее клуб будет с российским тренером.

Основным претендентом на пост главного тренера остается Михаил Галактионов, сейчас работающий в «Нижнем Новгороде» и молодежной сборной России, сообщил источник «Известий». «Локомотив» не теряет надежды договориться с нижегородцами, чтобы они отпустили тренера. Но пока это не удается. По информации «Чемпионата» против такого решения выступает губернатор области Глеб Никитин, заинтересованный в успешном выступлении клуба.

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Нежелание расставаться с Галактионовым озвучил и заместитель гендиректора «Пари НН» Игорь Кудряшов. «Зачем “Нижнему” отпускать тренера, в которого мы верим? У него долгосрочный контракт, и под него ребята специально переходили в клуб. Мы не готовы отпускать», — заявил он в интервью Sport24.

— Не считаю кандидатуру Галактионова адекватной в данной ситуации, — подчеркнул Руслан Нигматуллин. — Он никогда не работал в топ-клубах, не испытывал колоссального давления. Молодежная сборная и «Нижний Новгород», который решает задачу не вылететь, — это другие орбиты. Клубу нужен антикризисный менеджер и фамилию его все знают.

Эта фамилия, конечно, — Семин. По информации СМИ легендарный тренер «Локомотива» — в шорт-листе клуба на тот случай, если не удастся «подписать» Галактионова. Помимо Семина, там значатся Андрей Талалаев и Сергей Юран. Ни один из них не подтвердил факт переговоров с клубом. При этом Юран, который по информации ряда СМИ, уже встречался с Александром Плутником, публично выразил готовность возглавить «Локо». «Это клуб с большими традициями. Считаю, “Локомотив” — один из лучших клубов у нас. Большая армия болельщиков. Знаю, как эту задачу решать, в которой оказался “Локомотив”. Конечно, с большим удовольствием [стану главным тренером], если поступит предложение!» — сказал Юран.

Юрий Сёмин | Источник: РИА "Новости"

Юрий Семин на тему возможного возвращения к должности тренера «Локо» пока не высказывался. По данным «Спорт-Экспресса», в клубе рассматривали вариант его приглашения в связке со спортивным директором Борисом Ротенбергом, который закончил игровую карьеру этим летом. Но приход Семина невозможен, если в руководстве клуба останется Плутник.

— Когда в списке есть Юрий Павлович, то тут сложно выбирать кого-то другого, — отметил Руслан Нигматуллин. — Семин был на разных этапах с командой: на становлении, в трудные минуты. Он всегда приводил команду к успеху. Все самые лучшие моменты были связаны именно с ним. Конечно, я бы голосовал за Семина, но посмотрим, какое решение будет принято.

Андрей Талалаев, по разным данным, тоже встречался с руководством «Локомотива», хотя сам специалист опроверг информацию о контактах с кем-либо. Тренер месяц назад ушел из «Ахмата». Под его руководством клуб из Грозного несколько лет подряд побеждал у «Локомотива» в Москве и очередная победа привела к отставке тренера Марвина Комппера. Отчасти и поэтому Талалаев востребован руководством «Локомотива».

— Мне кажется, после немецкой бригады придет кто угодно, и команда заиграет, — сказал «Известиям» бывший тренер сборной России и «Ростова» Сергей Балахнин. — Надо просто навести там порядок, четко объяснить футболистам, что от них требуется. Если они поверят в тренера, будут биться на поле в том числе и за него, «Локомотив» сразу поднимется. Кстати, Талалаев вполне может потянуть эту задачу.

Андрей Талалаев | Источник: РИА "Новости"

Курс на снижение

Решение о новом тренере в клубе примут, вероятно, на этой неделе. Впереди у «Локо» матчи чемпионата с «Торпедо», «Динамо» и ЦСКА: команде нужны очки, чтобы выбраться из зоны стыковых матчей — после 12 туров «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице.

Помимо тренерского штаба, в клубе, вероятно, изменится вертикаль управления. По данным «Известий», должность председателя совета директоров может покинуть Александр Плутник. А его место займет Юрий Нагорных — директор департамента коммуникаций РЖД, экс-член совета директоров «Локомотива» (2019−2021), а также бывший замминистра спорта России.

— Я об этом говорила полгода минимум, что первый, кто не справился, — Плутник, — отметила «Известиям» бывший президент клуба Ольга Смородская. — Он заварил кашу с приглашением многочисленного менеджмента из Германии, которую клуб не может расхлебать. Без всяких сомнений его надо убирать.

Собеседник «Известий», знакомый с ситуацией, обрисовал конструкцию управления клубом, которая может быть реализована, если Пултника сменит Нагорных. Должность спортивного директора «Локомотива» будет упразднена. Управление этим блоком перейдет гендиректору Владимиру Леонченко. Работу гендиректора, как и ранее, будет контролировать совет директоров. Важная деталь: Леонченко с этого момента будет составлять контракты с новыми экономическими ограничениями. Сейчас, при Плутнике, «Локомотив» не подписывает футболистов на оклады выше €1,5 млн в год. Новый потолок зарплат в команде сократится до €1 млн.

Владислав Зимагулов

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