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13:48 (мск), источник: Sport24

Клубы РПЛ должны убить в себе жадность. Прогресс Хвичи и подлость ФИФА вскрыли большой грех российского футбола

Грузину, в отличие от многих, жесточайше повезло.

Рубин
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Источник: Reuters

Хвича Кварацхелия невероятно разрывает в составе «Наполи»: оформил 7 голов и 5 ассистов за 13 встреч — почти одно результативное действие в среднем за матч! Во многом благодаря солидной игре грузинского вингера неаполитанцы лидируют в Серии А и вышли в плей-офф Лиги чемпионов уже после 4-го тура, хотя проходной их группу с «Ливерпулем», «Аяксом» и «Рейнджерс» точно не назовешь.

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Перфоманс Хвичи особенно ценят в России, ведь именно в РПЛ грузин раскрылся по полной. Правда, есть одно, но — без крысиного подгона от ФИФА, которая разрешила игрокам разрывать контракты с российскими клубами, Кварацхелия наверняка бы по-прежнему тух в Казани. «Рубин» не потерял бы многих легионеров и остался в РПЛ, а его лидер видел бы сейчас ЛЧ только по телевизору.

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли рассказывал, как безуспешно пытался перетащить Кварацхелию еще в 2020 году — помешали солидные запросы «Рубина»:

«В первый раз я увидел Хвичу на видео, когда мы были в самой середине карантина. Ему было 19 лет, но он уже хорошо держался на ногах. Видео смотрел еще и Гаттузо, он нам сразу понравился. Помню, мы звонили Каладзе узнать подробнее о нем. Хвича выступал за “Локомотив”, что неудивительно, но в “Рубине” дела у него шли получше. С нас просили 30 млн евро, так что мы закрыли контакты еще до начала переговоров. Мы подписывали Осимхена и не могли так много выделить на Хвичу.

Кварацхелия остался в моей голове. Когда в феврале он вернулся в Грузию в батумское “Динамо”, мы отправились туда с контрактом и договорились на 10 млн евро».

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Требования в 30 млн евро реально были заоблачными, ведь тогда Кварацхелия, согласно Transfermarkt, стоил 10 млн. «Рубин» совсем не желал продавать главную звезду клуба и неадекватным ценником отпугивал конкурентов. Примерно так же в «нулевых» поступило «Динамо» с Мигелем Данни, вот только «Зенит» все равно выложил те же 30 млн и увез португальца в Петербург. «Наполи» подобной щедрости не проявил.

Хвича наверняка знал об интересе итальянского гранда и после срыва сделки натурально заскучал в Казани.

«Просто бросил весла и перестал играть», — без стеснения говорил про грузина его одноклубник Юрий Дюпин.

Если бы не возможность уехать в «Динамо» из Батуми, чтобы уже оттуда спокойно перебраться в топ-клуб, поникшего Кварацхелию вряд ли продали бы заметно дешевле, чем планировали. Грузин продолжал бы стагнировать в России, к нему куда меньше приценивались бы в Европе, о его таланте многие бы не узнали.

Подобное происходило не только с Хвичей: точно так же сдал Чалов — когда не перешел в «Кристал Пэлас», Шатов — когда вместо трансфера в дортмундскую «Боруссию» остался в «Зените», Зобнин — когда его не отпустили из «Спартака» в ту же «Боруссию», Кутепов — когда сверкнул на ЧМ-18 и был близок к побегу в «Боруссию» из Менхенгладбаха, и многие другие. И если Федор и Роман спустя несколько лет реанимировали карьеру, то у Олега и Ильи сделать это не вышло.

Далеко не факт, что перечисленные футболисты заиграли бы в топ-чемпионатах, но они хотя бы могли попытаться. Как Хвича, который явно благодарит ФИФА.

Среди легионеров РПЛ примеров, когда вовремя расстаться не получилось, тоже хватает. «Наполи» предлагал «Зениту» 25 млн евро за Азмуна — в итоге иранец ушел за копейки в «Байер» за полгода до истечения контракта. ЦСКА, несмотря на настойчивый интерес «Милана», никак не хотел прощаться с Влашичем — тот заметно сбавил и только в последний день трансферного окна перебрался в «Вест Хэм». «Спартак» не продал в «Вольфсбург» Ларссона — швед сильно сдал и потерял былую результативность, а потом бесплатно покинул Россию.

Источник: РИА "Новости"

Мотивация российских команд не отпускать ведущих игроков понятна, но вдолгую такая стратегия работает крайне редко. Даже в лучшие времена большинство футболистов воспринимало РПЛ как трамплин в топовые европейские чемпионаты, а в последние годы — тем более. Если этот трамплин убрать, когда возможность для красивого прыжка реально существует, итог зачастую печален — потеря мотивации и последующая деградация.

Когда-нибудь наши команды вернут в Европу, и им придется практически с нуля поднимать рейтинг РПЛ в таблице коэффициентов УЕФА. Во многом сделать это помогут качественные легионеры. Только вот заманить их в страну, где в еврокубки попадут от силы 3 команды, а в ЛЧ напрямую — ни одной, будет непросто. Одним из аргументов может стать карьерная лестница, но пока что почти все ее ступени сломаны, и это нужно менять.

Автор: Георгий Илющенко

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