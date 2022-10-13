Андрей Талалаев возглавил московский футбольный клуб «Торпедо»

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Андрей Талалаев назначен главным тренером московского футбольного клуба «Торпедо». Об этом в четверг сообщила пресс-служба команды. Срок контракта не разглашается.

Талалаев стал третьим тренером «Торпедо» в текущем сезоне. 18 августа пост наставника команды покинул Александр Бородюк. В тот же день пресс-служба клуба сообщила, что руководить командой будет Николай Ковардаев, у которого отсутствует лицензия Pro, поэтому формально он не может занимать должность главного тренера. В связи с этим руководство «Торпедо» утвердило в должности наставника команды Николая Савичева. Ковардаев, как сообщила пресс-служба, вернется в «Торпедо-2».

Талалаеву 50 лет, в сентябре он покинул пост главного тренера грозненского «Ахмата», который возглавлял с июля 2020 года. Ранее специалист работал в «Волге» (Нижний Новгород), «Тамбове», «Химках», «Росиче» (Москва), «Крыльях Советов» (Самара), армянском «Пюнике», помощником главного тренера в краснодарской «Кубани». В 2004 году Талалаев трудился в тренерском штабе московского «Спартака» под руководством итальянца Невио Скалы, затем в течение пяти лет руководил юношескими сборными России разных возрастов.