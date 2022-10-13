«Постоянно жаловался на жизнь в России». Что стало с бывшей звездой «Спартака» Макгиди

Эйден Макгиди отыграл в «Спартаке» три с половиной сезона. За это время единственный в истории РПЛ ирландец часто попадал в новостные сводки. Рассказываем, чем он занимается сейчас.

Как Макгиди играл в «Спартаке»

Макгиди перешёл в «Спартак» в 2010 году. За его трансфер руководство московского клуба отвалило «Селтику» € 12 млн — приличная сумма по тем временам. Ирландец присоединился к команде в разгар сезона в РПЛ, поэтому времени на адаптацию у него было немного. Макгиди дебютировал за «Спартак» в матче с «Сатурном» (2:1) и отметился голевой передачей. После игры главный тренер московского клуба Валерий Карпин сказал, что ему понравилась игра новобранца.

Первый гол за «Спартак» Эйден забил в ворота «Амкара» (2:2) и сделал это оригинальным способом — животом. Позднее ирландец признался, что никогда раньше не отличался подобным образом. В заключительном матче сезона с «Динамо» (1:1) Макгиди не совладал с эмоциями — получил красную карточку за грубый подкат сзади. Это далеко не последнее удаление ирландца в РПЛ.

Макгиди — один из самых одарённых игроков, с которыми я работал. Но психологически неуравновешенный, а с психологически неуравновешенным мужчиной и жене дома трудно будет. Человек мог получить красную карточку только потому, что обиделся сам на себя. Валерий Карпин экс-тренер "Спартака"

Макгиди провёл в «Спартаке» три с половиной года — 93 матча, 13 голов, 28 голевых передач. Последние месяцы в московском клубе сложились для Эйдена тяжело. Сначала он заработал шестиматчевую дисквалификацию (четыре игры — за второе прямое удаление в сезоне, две — за оскорбление зрителей). Макгиди умышленно ударил соперника ногой, а после удаления пнул микрофон и показал болельщикам оскорбительный жест. Позднее срок дисквалификации уменьшили до двух матчей.

В ноябре 2013 года Макгиди отстранили от работы с основной командой. Карпин сообщил, что такое решение приняли в связи с невыполнением требований главного тренера как в тренировочном процессе, так и в играх. А уже в начале 2014-го ирландец перешёл в «Эвертон» — «Спартак» получил за трансфер всего € 2 млн.

«Макгиди постоянно жаловался на жизнь, — говорил Карпин после ухода игрока. — Европейцу в России всё не так. Если на Западе ты привык выйти на улицу, где тебя все приветствуют, здороваются и улыбаются, то здесь даже соседи на тебя порой смотрят волком. Жаль ли мне расставаться с Макгиди? Если бы он хотел играть и выполнять то, что должен был, да, было бы жалко. Но так как он больше думал об отъезде в Великобританию, то не жалко. При этом говорю про последнее время».

Мутная история с вооружёнными фанатами

Спустя несколько лет после отъезда из «Спартака» Макгиди сделал резонансное заявление. На старте одного из сезонов у команды состоялась встреча с болельщиками. По словам ирландца, активные фанаты красно-белых даже угрожали футболистам.

— У «Спартака» был плохой старт сезона. Мы проиграли несколько матчей и находились в нижней части таблицы. В один из дней тренер сказал: «Так, ребята, сегодня у нас встреча с активными фанатами клуба». У «Спартака» невероятные фанаты. Они регулярно посещали выездные матчи, заполняли гостевой сектор, проводили по пять часов в самолёте во время поездок в Сибирь.

Но я подумал: «К чему всё это? Зачем лидеры ультрас придут на базу клуба?» Зашли шесть или семь парней. Главный, который говорил, был похож на обычного человека. У остальных — бритый череп, повсюду татуировки. Главный вёл беседу в милой манере, но рядом с ним был парень, который ругался по-русски и постоянно показывал на бразильских легионеров команды.

Играл тогда в клубе нападающий Веллитон. Один из фанатов сказал ему следующее: «Если я ещё раз увижу тебя в ночном клубе после проигранного матча, то снесу тебе голову». Я тогда подумал: «Что, чёрт возьми, здесь происходит?» В конце болельщики сказали: «Послушайте, ребята, мы просто хотим, чтобы вы добились успеха. Мы всегда вас поддержим. Удачи в предстоящей игре».

Когда они направились к выходу, я заметил, что у каждого в задних карманах джинсов были пистолеты. Как их вообще пустили на базу с оружием? Это было очень странно.

Позднее Карпин прокомментировал слова ирландца: «На базу фанаты точно приходили. Причём с моего разрешения. С оружием? Не знаю. Вы считаете, мне нужно было, как в аэропорту, устроить им доскональный досмотр? Но лично я пистолетов не видел. По-вашему, было бы лучше, если бы мы не пустили их, а они потом машины забрасывали камнями? Всё было нормально. Они зашли в зал, где мы обычно проводили разборы игр. Спокойно пообщались».

Эйден Макгиди в матче за сборную Ирландии | Источник: РИА "Новости"

Как сложилась карьера Макгиди после отъезда из «Спартака»

После отъезда из Москвы Макгиди поиграл за несколько английских клубов. Самыми значимыми среди них были «Эвертон» и «Сандерленд», при этом ирландец несколько раз уезжал в аренду. Сезон-2018/2019 — самый успешный для ирландца за последние годы. Именно тогда он наколотил 14 голов в составе «Сандерленда». А в сезоне-2020/2021 набрал 23 (6+17) очка по системе «гол+пас».

В АПЛ Эйден провёл первые два сезона после ухода из «Спартака», а затем играл во втором и третьем по силе дивизионах английского футбола. Летом 2020 года Макгиди вернулся в чемпионат Шотландии и подписал контракт с «Хибернианом». В июле ирландец четыре раза вышел на поле в Кубке лиги, но с того момента больше не играл. Причина — перелом плюсневой кости.

«Думаю, что поиграю ещё пару лет. Если позволит здоровье, то чуть дольше. Если бы хотел, то уже завершил бы карьеру. У меня нет проблем с финансами, но я рассчитываю играть. Думаю, что ещё в состоянии выступать на хорошем уровне. По окончании карьеры хотел бы остаться в сфере футбола. Постепенно изучаю несколько вариантов. Когда был травмирован, несколько раз выступал в роли эксперта. Возвращение в Шотландию, вероятно, открывает больше возможностей для работы на телевидении. Но я хочу оценить все варианты».

Кстати, в начале года Макгиди дал интервью официальному сайту «Эвертона» и ответил в том числе на несколько вопросов о «Спартаке»: «Люди считали, что я не протяну в России больше шести месяцев. Но я до сих пор читаю книги и смотрю документальные фильмы об этой стране. Каждое утро в “Спартаке” было взвешивание. Если ты превышал допустимый вес, тебя штрафовали.