В «Торпедо» подтвердили, что вратарь Довбня получил повестку в военкомат

«Довбня получил повестку, сходил в военкомат, где уточнили его данные. Он получил отсрочку, всё нормально», — сказал Илья Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее сообщалось, что два футболиста из команд Российской Премьер-Лиги получили повестки в военкомат. При этом попадание в список Минспорта на бронь от мобилизации — это не стопроцентная гарантия отсрочки. Списки отправляются в соответствующие структуры, которые решают: выдавать бронь или нет. Подтверждённую бронь российские клубы и сборные до сих пор не получили.