В Госдуме призвали назначить Семина тренером «Локомотива»

«Локомотив» после поражения от «Сочи» в 12-м туре чемпионата России (0:4) объявил об отставке главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.
«По-моему, для большинства болельщиков “Локомотива”, с болью в сердце переживающих последние два года за судьбу команды, очевидно, что единственным человеком, который сможет вытащить клуб из пропасти, является легендарный Юрий Павлович Семин», — заявил Пайкин РИА Новости.
«Семин сможет дать новую жизнь команде, перспективы игрокам, надежду болельщикам и результат руководству», — добавил он.
По словам парламентария, важно дать Семину возможность передать новому поколению тренеров свой опыт, так как проблема российского футбола заключается в нехватке специалистов.
«Важнее всего сегодня дать ему возможность воспитать преемника на этом ключевом посту. Проблема не только “Локомотива”, но и всего российского футбола в короткой скамейке ярких тренеров», — считает Пайкин.
Семин ранее многие годы занимал пост главного тренера «Локомотива». Под его руководством команда 11 раз завоевывала медали чемпионата России (трижды выиграв золото) и шесть раз становилась обладателем Кубка России. В мае этого года специалисту исполнилось 75 лет.