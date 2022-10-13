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18:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Госдуме призвали назначить Семина тренером «Локомотива»

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Борис Пайкин считает, что новым главным тренером московского футбольного клуба «Локомотив» должен стать Юрий Семин, который ранее трижды приводил эту команду к победе в чемпионате России.

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Источник: Reuters

«Локомотив» после поражения от «Сочи» в 12-м туре чемпионата России (0:4) объявил об отставке главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«По-моему, для большинства болельщиков “Локомотива”, с болью в сердце переживающих последние два года за судьбу команды, очевидно, что единственным человеком, который сможет вытащить клуб из пропасти, является легендарный Юрий Павлович Семин», — заявил Пайкин РИА Новости.

«Семин сможет дать новую жизнь команде, перспективы игрокам, надежду болельщикам и результат руководству», — добавил он.

По словам парламентария, важно дать Семину возможность передать новому поколению тренеров свой опыт, так как проблема российского футбола заключается в нехватке специалистов.

«Важнее всего сегодня дать ему возможность воспитать преемника на этом ключевом посту. Проблема не только “Локомотива”, но и всего российского футбола в короткой скамейке ярких тренеров», — считает Пайкин.

Семин ранее многие годы занимал пост главного тренера «Локомотива». Под его руководством команда 11 раз завоевывала медали чемпионата России (трижды выиграв золото) и шесть раз становилась обладателем Кубка России. В мае этого года специалисту исполнилось 75 лет.

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