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15:50 (мск), источник: ТАСС

Федорова назначили исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Локомотив»

Специалист будет готовить команду к матчу Российской премьер-лиги против «Торпедо».

Локомотив
ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Локомотив"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Андрей Федоров стал исполняющим обязанности главного тренера московского футбольного клуба «Локомотив». Об этом в четверг сообщила пресс-служба команды.

Специалист будет готовить команду к гостевому матчу 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Торпедо», который пройдет 15 октября. Немец Йозеф Циннбауэр покинул пост главного тренера «Локомотива» 8 октября.

«Переговоры с новым главным тренером ведутся, о назначении мы объявим позже, Андрей Федоров будет исполняющим обязанности главного тренера на ближайшей игре чемпионата», — приводит пресс-служба «Локомотива» комментарий генерального директора клуба Владимира Леонченко.

Федорову 51 год, в феврале 2021 года он присоединился к «Локомотиву» в качестве старшего селекционера, а с марта того же года стал главным тренером фарм-клуба «Казанка», где проработал до июня 2022 года.

После 12 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков.

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