Федорова назначили исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Локомотив»

«Переговоры с новым главным тренером ведутся, о назначении мы объявим позже, Андрей Федоров будет исполняющим обязанности главного тренера на ближайшей игре чемпионата», — приводит пресс-служба «Локомотива» комментарий генерального директора клуба Владимира Леонченко.

Федорову 51 год, в феврале 2021 года он присоединился к «Локомотиву» в качестве старшего селекционера, а с марта того же года стал главным тренером фарм-клуба «Казанка», где проработал до июня 2022 года.