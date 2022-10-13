Федорова назначили исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Локомотив»
Специалист будет готовить команду к матчу Российской премьер-лиги против «Торпедо».
Специалист будет готовить команду к матчу Российской премьер-лиги против «Торпедо».
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Андрей Федоров стал исполняющим обязанности главного тренера московского футбольного клуба «Локомотив». Об этом в четверг сообщила пресс-служба команды.
Специалист будет готовить команду к гостевому матчу 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Торпедо», который пройдет 15 октября. Немец Йозеф Циннбауэр покинул пост главного тренера «Локомотива» 8 октября.
«Переговоры с новым главным тренером ведутся, о назначении мы объявим позже, Андрей Федоров будет исполняющим обязанности главного тренера на ближайшей игре чемпионата», — приводит пресс-служба «Локомотива» комментарий генерального директора клуба Владимира Леонченко.
Федорову 51 год, в феврале 2021 года он присоединился к «Локомотиву» в качестве старшего селекционера, а с марта того же года стал главным тренером фарм-клуба «Казанка», где проработал до июня 2022 года.
После 12 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков.