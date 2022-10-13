Промес назвал фейком появление в СМИ его слов «Порвем ЦСКА»
Атакующий полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал новость о том, что он якобы произнес фразу «Порвем ЦСКА».
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Атакующий полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал новость о том, что он якобы произнес фразу «Порвем ЦСКА».
«Сам не понял, что произошло. Я просто фотографировался, ни на какие вопросы не отвечал. Потом мне показали видео. Журналист захотел сделать громкую новость. Ваши вопросы об этой игре — первые, на которые я отвечаю. Все остальное — фейк ньюс», — передает слова Промеса корреспондент Sport24 Андрей Бабич.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 20:00 мск.