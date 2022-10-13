Промес назвал фейком появление в СМИ его слов «Порвем ЦСКА»

«Сам не понял, что произошло. Я просто фотографировался, ни на какие вопросы не отвечал. Потом мне показали видео. Журналист захотел сделать громкую новость. Ваши вопросы об этой игре — первые, на которые я отвечаю. Все остальное — фейк ньюс», — передает слова Промеса корреспондент Sport24 Андрей Бабич.