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17:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Талалаев рассказал, кто и как уговорил его возглавить «Торпедо»

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Новый главный тренер московского футбольного клуба «Торпедо» Андрей Талалаев заявил, что не мог не откликнуться на предложение автозаводцев, хотя планировал отдыхать до Нового года и съездить в Катар на чемпионат мира.

ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Талалаев был назначен главным тренером «Торпедо» в четверг. Команда занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав шесть очков.

«Это родной клуб, в котором я вырос. Если бы это был другой клуб, то я, наверное, продолжил бы отдыхать. Потому что планировал до Нового года прийти в себя после достаточно сложной работы и съездить на чемпионат мира. Праздновал 50-летие, болельщики торпедовские попросили помочь команде подняться из низов таблицы и изменить качество игры», — цитирует Талалаева Telegram-канал клуба.

«Для меня самой важной фазой является переход из обороны и атаку и сама атака, потому что пока количество забитых командой мячей не устраивает никого. Перестроить и настроить футболистов на то, чтобы реализовывать свои сильные качества, вот две самые главные задачи. “Торпедо” никогда не было на последнем месте по ведению единоборств и забитым мячам. Может быть, мы играли не так ярко в атаке, но свои голы всегда забивали», — добавил специалист.

Талалаев является воспитанником «Торпедо», за который он выступал в качестве игрока с 1991 по 1995 год. Последним местом работы тренера был грозненский «Ахмат», который он возглавлял с лета 2020 года по сентябрь 2022 года.

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