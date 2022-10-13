Талалаев рассказал, кто и как уговорил его возглавить «Торпедо»

Талалаев был назначен главным тренером «Торпедо» в четверг. Команда занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав шесть очков.

«Это родной клуб, в котором я вырос. Если бы это был другой клуб, то я, наверное, продолжил бы отдыхать. Потому что планировал до Нового года прийти в себя после достаточно сложной работы и съездить на чемпионат мира. Праздновал 50-летие, болельщики торпедовские попросили помочь команде подняться из низов таблицы и изменить качество игры», — цитирует Талалаева Telegram-канал клуба.

«Для меня самой важной фазой является переход из обороны и атаку и сама атака, потому что пока количество забитых командой мячей не устраивает никого. Перестроить и настроить футболистов на то, чтобы реализовывать свои сильные качества, вот две самые главные задачи. “Торпедо” никогда не было на последнем месте по ведению единоборств и забитым мячам. Может быть, мы играли не так ярко в атаке, но свои голы всегда забивали», — добавил специалист.