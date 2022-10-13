«Химки» выступили с заявлением по Юрану

«Футбольный клуб “Химки” не рассматривает вопрос возвращения Сергея Юрана. Появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности. Никаких перестановок в тренерском штабе не планируется. Руководство клуба полностью доверяет Спартаку Гогниеву. Команда продолжает подготовку к матчу с “Факелом”, — говорится в заявлении.