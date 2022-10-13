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20:35 (мск), источник: Sport24

«Химки» выступили с заявлением по Юрану

Пресс-служба «Химок» опубликовала заявление, в котором прокомментировала сообщения СМИ о возможном возвращении Сергея Юрана на пост главного тренера клуба.

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Источник: Sport24

«Футбольный клуб “Химки” не рассматривает вопрос возвращения Сергея Юрана. Появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности. Никаких перестановок в тренерском штабе не планируется. Руководство клуба полностью доверяет Спартаку Гогниеву. Команда продолжает подготовку к матчу с “Факелом”, — говорится в заявлении.

«Химки» отправили Юрана в отставку 9 августа, заменив его Николаем Писаревым, но уже 31 августа команду возглавил Спартак Гогниев. Подмосковный клуб после 12 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

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